Bayburt’ta Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam programı ile Ulusal Kanser Kontrol programı çerçevesinde kurum amirleri, öğretmenler, sağlık çalışanları ve öğrenciler Yenişehir Parkı’nda düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen etkinlikte obezite, yeterli ve dengeli beslenme, kanserle mücadele, anne sütü ve düzenli aktivite alışkanlığı hususlarında farkındalık oluşturulmasına dikkat çekildi. ’Adım atın, aktif olun ve farkındalık oluşturun’ sloganıyla düzenlenen yürüyüşün ardından sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek maksadıyla katılımcılara meyve dağıtıldı.