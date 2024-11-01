Karabük Üniversitesi tarafından sağlık alanında yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek amacıyla 6-7 Kasım’da düzenlenecek Sağlık Bilimleri Festivali (SAĞLIKFEST) çerçevesinde gerçekleştirilen Sağlık Model Tasarım Yarışmalarına toplamda bin 203 başvuru yapıldı.

Karabük Üniversitesi tarafından sağlık alanında yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek amacıyla düzenlenecek olan SAĞLIKFEST, birçok paydaşın katılımıyla 6-7 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin sağlık bilimleri alanındaki potansiyelini ve farkını sergilemek için önemli bir platform olma özelliği taşıyan Sağlık Model Tasarım Yarışmaları’na başvurular sona erdi.

Bu çerçevede yarışmalara lise kategorisinde 72, önlisans-lisans kategorisinde 779, lisansüstü kategorisinde 156 ve serbest kategoride 196 olmak üzere toplamda bin 203 başvuru yapıldı.

Katılımcılar, ’Lise’ kategorisinde; Sağlıklı Yaşam Model Tasarım Yarışması, ’Önlisans / Lisans’ kategorisinde; Sağlıkta Özel İhtiyaçlı Bireylere Yönelik Uygulamalar Model Tasarım Yarışması, Sağlıkta Yenilikçi Uygulamalar Model Tasarım Yarışması ve Sağlıkta Teknoloji Kullanımı Model Tasarım Yarışması, ’Lisansüstü’ kategorisinde; Sağlık Politikaları Model Tasarım Yarışması, Sağlık Eğitiminde Yenilikçi Uygulamalar Model Tasarım Yarışması, ’Serbest’ kategorisinde; Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavi Yöntemleri Model Tasarım Yarışması, Sağlıklı Şehir Tasarımı Model Tasarım Yarışması ile yenilikçi sağlık modelleri tasarladı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, “Sağlık alanında yenilikçi yaklaşımları desteklemek amacıyla düzenlediğimiz Sağlık Bilimleri Festivali ile ülkemizin bu alandaki büyük potansiyelini ve farklılığını ortaya koymayı hedefliyoruz. SAĞLIKFEST bünyesinde gerçekleştirilen yarışmalara yapılan bin 203 başvuru, toplumumuzun sağlıklı bir geleceğe olan bağlılığını ve sağlık çözümleri üretme konusundaki arzusunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Festivalin ana amacı sağlık bilimleri alanında yenilikçi projelere fırsat tanımak ve sağlık alanında dönüşüm sağlayacak modeller geliştirilmesine katkı sunmaktır" dedi.

Jüri ön değerlendirmelerinin ardından her bir temadan ilk 15 takım olmak üzere toplam 120 takım festivalde sunumlarını yaparak sağlık modellerini tanıtacak. Yarışma sonucunda 8 farklı kategoride birinciye 25 bin TL, ikinciye 15 bin TL ve üçüncüye 10 bin TL olmak üzere toplamda 400 bin TL’lik ödül verilecek.