Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) sağlık çalışanları futbol turnuvasının ikincisi sürüyor. LÖSEV’e yapılan bağış ile başlayan turnuvada bu kez ise SMA Tip 1 hastası Enes bebek için harekete geçildi.

SEAH’ta çalışan sağlık çalışanları arasında ikincisi düzenlenen futbol turnuvası örnek bir bağış kampanyası ile başlamıştı. Devam eden turnuva çerçevesinde bu kez de sağlık personelinin SMA Tip 1 hastası olan bebeği Enes Durak için harekete geçildi. Turnuvada yer alan İdare United Takım kaptanı Cemre Hayrettin Özel, farkındalık için rakip takım adına aralarında topladıkları bir miktar ücreti Dinamo Narkoz takım kaptanına teslim ederek bu farkındalığı rakip takımların da devam ettirmelerini istedi.