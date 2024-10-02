Yeni yasama yılını açan TBMM'nin en önemli gündem maddesi ekonomi olacak. Ancak bu yıl sağlık sektörü, yaşanan şiddet olayları ve personel yetersizliği nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya. Özellikle, gelir vergisi kesintilerinin sürekli artması, sağlık çalışanlarının, memurların ve emeklilerin ekonomik yükünü ağırlaştırıyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), iki aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlıyor.

Meclisin gündeminde birçok önemli konu yer alırken, ekonomik sorunlar bu yıl öncelikli olarak ele alınacak. Ancak, Meclis’in dikkate alması gereken en acil konulardan biri de sağlık sektörü.

Son yıllarda yaşanan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları, sektördeki sorunları daha da derinleştiriyor.

YÜKSEK İŞ YÜKÜ VE AĞIR VERGİ YÜKÜ ALTINDA EZİLMEYE SON VERİLSİN

Sağlık çalışanlarının haklarını koruyacak ve sektörü güçlendirecek yasal düzenlemelerin TBMM gündeminde öncelikli olarak yer alması gerektiğini savunan Özlem Akarken, yasama ve yürütme organlarının iş birliğinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Akarken, ‘‘Maaş belirsizlikleri, parça parça ödenen emekliliğe yansımayan maaşlar ve ağır vergi yükü, sağlık çalışanlarının motivasyonunu ciddi şekilde zedelemektedir. Sağlık sektöründeki sorunların acil bir şekilde ele alınması şarttır. Ek ödeme yönetmeliği güncellenmiş ama yargı kararları göz ardı edilmiştir. Kamunun kanayan yarası yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmamış refah seviyesi yükseltilmemiştir. Söz verilip sırf günü kurtarmak için EYT ve adil olmayan ek gösterge düzenlemesi yapılmıştır. Sağlık Yönetim mezunları başta olmak üzere yeterli atama görev tanımlarının meslek kanunlarının çıkmasını beklemektedir. 39 sağlık branşının görev tanımları ivedi güncellenmesi ve meslek kanunlarının çıkması gerekmektedir. Sözü verilip aile hekimliği uygulamasına ağız diş sağlığı merkezleri kurulması diş hekimlerine ve ağız diş sağlığı teknikerlerine yeterli kadrolar açılarak atanmaları sağlanmalıdır. Aile Sağlığı Merkezi deki sorunlar çözülmelidir. Yurdun her köşesine üniversite açmak bölümlere fazla öğrenci alarak işsizler ordusu yaratmak çözüm değildir. Artık sesimizin duyulmasını ve taleplerimizin hayata geçirilmesini bekliyoruz. Sağlık çalışanları, hekimden sağlık hizmetler sınıfı teknik hizmetler sınıfı, genel idari hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı gün geçtikçe artan iş yükü belirsiz ucu açık çağın gerisinde kalmış görev tanımları altında ezilmektedir. Bu koşullarda çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu korumak giderek zorlaşmaktadır." dedi.

YASAL DÜZENLEMELER İVEDİLİKLE GÜNDEME ALINMALI

TBMM'nin bu yeni yasama yılında, kamu çalışanlarının ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ve sağlık sektörünün acil ihtiyaçlarının dikkate alınmasının önemine vurgu yapan Akarken, ‘‘Eğitime verilen değerin her geçen gün azalıyor ve mevcut politikaların ülkenin geleceğini karanlığa sürüklüyor. Sağlık kurum profesyonellerinin yüksek stresli durumlarla başa çıkabilmesi için kapsamlı eğitim programlarının uygulanması gerekiyor. Atatürk ilke ve inkılaplarının izinde, T.C. Anayasası ve yargı kararlarının uygulanması, hak, hukuk ve adaletin sağlanması için var gücümüzle çabalıyoruz. Kamu ve sağlık kurum çalışanlarının haklarının korunması, daha güvenli ve destekleyici bir çalışma ortamının oluşturulması için yetkililerden acil ve etkili adımlar atılmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.