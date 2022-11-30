Sağlık-Sen Mersin Şubesi ve Üniversite Şubesi Başkan ve yöneticileri İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ı ziyaret etti.

Sağlık-Sen Mersin Şube Başkanı Hasan Özer , Sağlık-Sen Üniversite Şube Başkanı Sami Yener ve Yönetim Kurulu Üyeleri , Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ı makamında ziyaret ederek gündeme ait gelişmeleri değerlendirdiler ve çalışmalarında başarılar dilediler.

Mersin Şube Başkanı Hasan Özer , Yönetim Kurulu Üyeleri Derya Teke , Muharrem Başol , Mustafa Saygı , Serhat Dindar , Üniversite Şube Başkanı SamiYener , Mehmet Ekin , Meral Öcal , Mehmet Oğuzhan Kara ve Volkan Kurt'tan oluşan heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Emniyet Müdürü Aslan , Başkan Özer ve Yener nezdinde Sağlıkçılara teşekkkür etti.

Mersin Şube Başkanı Hasan Özer ziyaretle ilgili verdiği bilgide , '' İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet Aslan’ı Üniversite şubemiz ile birlikte ziyaret ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Hoşsohbet ortamında geçen ziyarette, misafirperverliğinden dolayı müdürümüze teşekkür eder, çalışmalarında muvaffakiyetler temenni ederiz '' dedi. Ziyaret sonunda günün anlam ve önemine binaen İl Emniyet Müdürü Aslan ve Sağlık-Sen Mersin Şube Başkanı Özer birbirlerine hediye takdiminde bulundu.

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