Kırklareli’nde 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde sağlıkçılar koreografi yaptı.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde 100 doktor, hemşire, 112 Acil Sağlık ve evde sağlık ile diğer sağlık çalışanları bir araya geldi. Türk bayraklarıyla İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde “100. Yıl" koreografisi oluşturdu. Marşların seslendirildiği etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

Cumhuriyetin 100. Yılında “100. Yıl" koreografisi oluşturduklarını ifade eden İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, “Sağlık alanındaki gücümüzü, Türkiye Yüzyılı’na taşıyoruz. Etkinlikte yer alan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Cumhuriyet’imizin 100. yılı kutlu olsun” dedi.