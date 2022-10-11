Malatya’da sağlık çalışanlara yönelik, deprem ve yangın tatbikat eğitimleri devam ediyor.

Malatya’da sağlık çalışanlara yönelik, deprem ve yangın tatbikat eğitimleri devam ediyor.

Sağlık İl Müdürlüğü Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi Koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma ve Arama (UMKE) ekiplerinin katılımlarıyla sağlık çalışanlarına yönelik, deprem ve yangın tatbikat eğitimleri sürüyor.

Bu çerçevede, Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Çarmuzu Aile Sağlığı Merkezi personellerine eğitim verildi. Tatbikatların yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor.