Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yeni göreve başlayan personellere yönelik kurum içi uyum eğitimi gerçekleştirildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi konferans salonunda, eğitim birimi koordinasyonda hastanede uyum sürecini kolaylaştırmak, çalışma motivasyonunu, hizmet sunumunun kalitesini arttırmak ve iletişim sorunlarının yaşanmasını önlemek amacıyla düzenlenen eğitimde, pratisyen hekimlere kurum uyum eğitiminin yanı sıra ‘‘Hasta Güvenliği, Çalışan Hakları ve Güvenliği, Hasta Hakları, Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması, İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği, Tehlikeli Atık ve Tıbbi Atık Yönetimi Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Afet Yönetimi ve Temel Afet Bilinci CPR, Acilde Triyaj ve İletişim, KBRN ve Madde Bağımlısı Hastalara Tıbbi Yaklaşım’’ konularında eğitimler verildi.

Kurum içi uyum ve oryantasyon eğitimleri ile hizmet içi eğitimlerin yıl boyunca devam edeceğini belirten Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, göreve yani başlayan hekimlere yönelik konuşmasında, “Sağlık ailemizin bir ferdi olduğunuzu unutmadan birlik ve beraberlik içerisinde hastanemize, kentimize, bölgemize ve ülkemize hep birlikte değer katacağınıza gönülden inanıyor, sağlık camiamıza hoş geldiniz diyor ve yeni görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.