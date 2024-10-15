DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda sağlıkçılara anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizde çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, bebek ve çocuk ölümlerinin önlenmesi için diğer çocuk sağlığı programlarına paralel olarak “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” yürütülmekte.

Düzce Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli personeller Sağlıklı Hayat Merkezi Eğitim salonunda hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri ve aile sağlığı merkezlerin de görev yapan 18 doktor, ebe ve hemşirelere yönelik anne sütü ve emzirme danışmanlığı eğitimi düzenlendi.

Eğitimin son günü teorik uygulamaları başarı ile tamamlayan katılımcılara eğitim belgeleri Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Emre Yıldırım tarafından verildi.