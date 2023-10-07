1-7 Ekim Emzirme Haftası ve 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı çerçevesinde Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından Cumhuriyet Meydanında stant kurularak vatandaşlar bilgilendirildi.

Kurulan stantta, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi Personelleri tarafından, emzirmenin önemini ve meme kanserinde erken teşhisin ne kadar önemli olduğu hakkında vatandaşlara bilgiler verilerek, broşür dağıtıldı.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ise, açılan standı ziyaret etti. Stantta görevli personele kolaylıklar dileyerek teşekkür eden Tekin, hedef grupta olan vatandaşları taramalarını yaptırmak üzere Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) davet etti.