Şırnak’ta sağlıkçılar, Sağlık-Sen Şırnak Şubesi öncülüğünde ’Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes’ etkinliği kapsamında 400 fidanı toprakla buluşturdu.

’Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes’ etkinliği kapsamında Şırnak’ta görev yapan sağlıkçılar Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı öncülüğünde fidan dikimi gerçekleştirdi. Şırnak Orman İşletme Müdürlüğün organizasyonu ile Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine katılan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, ağaçlandırmaya önem verdiklerini belirterek, ’’Bugün Şırnak Sağlık-Sen Şubesi olarak fidan dikme organizasyona katıldık. Sağlıkçılarımız ile birlikte insanlığa yarın için nefes olacak fidanları toprakla buluşturduk. Başta Vali Birol Ekici ve Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları ile organizasyona personeli ile birlikte katılan tüm idarecilere teşekkür ederiz’’ dedi.