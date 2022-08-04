Bilecik’in Osmaneli İlçesinde Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekipler köy köy gezerek vatandaşları son günlerde yeniden artmaya başlayan Korona virüse karşı aşılama çalışmalarına yeniden başladılar.

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekipler köy köy gezerek vatandaşları son günlerde yeniden artmaya başlayan Korona virüse karşı aşılama çalışmalarına yeniden başladılar.

Toplum Sağlığı Merkezi Aşı sorumlusu Dr. İrem Nur Atak, Dr Birgül Topçuoğlu ve aşı personeli ile birlikte ilçeye bağlı köylere giderek köyde vatandaşları bilgilendirip aşı olmayan vatandaşları ikna ederek, aşı olanlarında hatırlatma doz aşılarını yaptılar. Çalışmalar hakkında konuşan Toplum Sağlığı Merkezi Aşı sorumlusu Dr. İrem Nur Atak, "Dr. Birgül Topçuoğlu ve aşı ekibimiz ile birlikte köy köy gezerek İlçeye işlerinin yoğunluklarından dolayı aşı olmaya gelemeyen vatandaşlarımız ile sohbet edip aşının faydalarını anlatıyoruz. Bugüne kadar aşılarını hiç yaptırmayan vatandaşlarımızın aşılarını yapıyor, aşı olanların ise hatırlatma doz aşılarını Toplum sağlık merkezlerine ya da hastaneye gitmeden bulundukları yerde de aşı olma imkânına kavuşanlar uygulama sayesinde işlerinden geri kalmıyor. Hedefimiz yer, koşul fark etmeksizin yüzde 100 aşılama yapmaktır. Köy muhtarını önceden arayıp gidiyoruz, halkımızın aşılarını yapıyoruz. Toplum sağlık merkezlerine ya da hastane gitmeden aşı oldukları için vatandaşımız çok mutlu, bunu her zaman söylüyorlar. Çok uzak köylerimiz var. Aşılarını bulundukları yerden yaptırdıkları için vatandaşlarımız çok mutlu. Ayıca köylerdeki aşı çalışmalarında bizlere he zaman destek veren muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Medetli Köy Muhtarı Gürhan Karaca ise, özellikle yaşlıların uygulamadan memnun olduğunu söyledi. Uzak yerlerde ikamet edenlerin ve köylerde işlerin en hızlı olduğu bu dönemde ilçeye gelip gitmekte sıkıntı çektiğini anlatan Muhtar Karaca, "Tarlada, bağda, bahçede çalışan vatandaşlarımızın sağlık ekipleri ayağına kadar geldikleri içinde vatandaşımız çok memnun. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.