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VAKA SAYISINDA İBRE DÜŞÜŞE GEÇTİ
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 26.217 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 217 kişi hayatını kaybetti.
SAĞLIK 24.10.2021, 00:03
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 23 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 26 bin 217 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 oldu. Bir günde toplam 351 bin 184 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 663 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 77,40 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,84 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 115 milyon 164 bin 597 'e yükseldi.
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