UZM. DR. YAŞA : "DAHA SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN ARTIK KALPLER SUSMASIN"

Toros Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ezgi Mert Yaşa Dünya Kalp Günü nedeniyle yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Dünya Kalp Günü, Dünya Kalp Federasyonu tarafından düzenlenen bir gündür. İlki 24 Eylül 2000 tarihinde kutlanan Dünya Kalp Günü, insanları her yıl tüm dünyada 17.1 milyon kişinin yaşamını kaybetmesine neden olan kalp hastalıkları ve inmenin başlıca ölüm nedeni olduğuna ilişkin bilgilendirmek için düzenleniyor. Dünya Kalp Federasyonu üyeleri, tütün kullanımı, sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivite yoksunluğu gibi başlıca risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp hastalığı ve inmeye bağlı erken ölümlerin en az %80'inin önlenebileceğini tüm dünyaya duyuruyor" dedi.

Kalp ve Damar hastalıklarının nedenlerine değinen Uz. Dr. Yaşa, "Kalp hastalıklarını tetikleyen birçok etken vardır. Özellikle insanların benimsedikleri yaşam tarzı kalp hastalıklarının gelişiminde önemli rol oynar. Kalp ve damar hastalıklarının en az %80 oranında sigara, hipertansiyon, yüksek kan yağları, ailede kalp hastalığına yatkınlık, şişmanlık, hareketsiz yaşantı, diyabet gibi klasik risk faktörlerine bağlı olarak geliştiği bilinmektedir" şeklinde konuştu.

Daha sağlıklı bir toplum için artık kalpler susmasın sözlerine yer veren Uzman Dr. Ezgi Mert Yaşa, "Kalp ve Damar Hastalıklarında en sık rastlanan belirtilerin ; Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, bayılmadır. Tıkalı olan damarın beslediği organ ile ilgili belirtiler (Örneğin bacak damar tıkanıklığında bacakta ağrı, soğuma, uyuşukluk ve güçsüzlük)" dedi.

Kalp ve Damar hastalığından korunmak için bireylerin dikkat etmesi gereken konulara da değinen Dr. Yaşa, "Sağlıklı beslenin, düzenli fiziksel aktivite yapın, tütün ve tütün ürünleri kullanmayın, alkol kullanmayın, kardiyovasküler riskinizi öğrenenin, kilolu veya obez olup olmadığınızı öğrenenin, kan basıncınızı öğrenenin, kan şekerinizi öğrenenin, kan lipidlerinizi öğrenenin ve hekiminizin verdiği sağlıklı yaşam önerilerine uyun" dedi.