TOROS DEVLET HASTANESİ KOMİTE BAŞKANLARINDAN CEVİZ'E ZİYARET

Mersin Toros Devlet Hastanesi Kültür Sanat Spor Komiteleri Başkanları, Mersin İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz'i makamında ziyaret etti.

Mersin İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz'i makamında ziyaret eden Mersin Toros Devlet Hastanesi Kültür Sanat Spor komiteleri Başkanları ve Basın Birimi, bugüne kadar yapılan çalışmaları ve yapılması planlanan projeler için desteklerinin çok önemli olduğunu belirtti.