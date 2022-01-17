SAĞLIKÇILARDAN TARİHİ KARARLARA DESTEK VE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mersin İl Sağlık Müdürü Op.Dr.Emrah Ceviz'i makamında ziyaret ederek , Mersin Sağlık Kurum ve Çalışanları için yaptığı önemli çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve İşyeri Temsilcileri ile geldiği Sağlık İl Müdürlüğünde İl Müdürü Ceviz'e destek ve teşekkürlerini iletti.

İl Başkanı Özer ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada '' HBYS ve yemek ihalelerindeki başarılarından dolayı tebrik ve teşekkürler ederek, Sahanın beklentilerini iletip, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Herzaman sahanın beklentilerini dikkate alan, Sağlık Çalışanlarımızın yanında duruş gösteren Müdürümüze Misafirperverliğinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında muvaffakiyetler temenni ederiz '' dedi.

Özer ziyaretin anısına İl Müdürü Ceviz'e plaket takdim etti.

Ne olmuştu ?

https://www.mersintime.com/guncel/mersin-saglik-mudurlugu-nden-tarihi-imza-h32088.html

https://www.mersintime.com/burokratlari-ihaleye-fesat-karistirmaya-davet-ediyorum-makale,2226.html