SAĞLIKÇILAR HAKLARI İÇİN İŞ BIRAKTI

Sağlık-Sen Mersin Şubesi iş bırakma eylemi yaptı. Sendika üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla, tüm sağlık çalışanlarına zam yapılması talebinde bulundu.



Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gerçekleştirilen eylemde konuşma yapan Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer, Sağlık çalışanlarının gür sesi, yetkili sendika Sağlık-Sen olarak, bugün burada sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyor, hepinize hoşgeldiniz diyoruz. Sözlerime başlamadan önce Covid nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık şehitlerine Allah’tan rahmet diliyorum. Kıymetli Basın Mensupları; geçen hafta Çarşamba günü gündeme bir haber düştü. Hükümet, hekimlerin ücretlerinde 2 bin 500 ile 5 bin TL aralığında bir iyileştirme yapacağını deklere etti. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alındığında, yapılacak olan iyileştirme herkes tarafından memnuniyetle karşılandı. Çünkü döviz almış başını gidiyor, artan enflasyon nedeniyle ürünlerin etiketi günden güne değişiyor. Yani para pula döndüğü için fiyatlar cep yakıyor, yürek yakıyor. Hayat her açıdan ateş pahası. İşte böyle bir ortamda sadece hekimlere yönelik bir iyileştirme yapılacağı açıklandı" dedi.

"Sağlık-Sen üzerinden bir algı operasyonu yapılmasını asla doğru bulmuyoruz"

Hekimler adına yapılan düzenlemenin yerinde bir düzenleme olduğuna değinen Hasan Özer, "Sonuna kadar destekliyoruz. Hatta çok geç kalmış bir düzenlemedir diyoruz. Bu dediklerimiz dışında kullandığımız başka bir cümle yok. Bu dediklerimizin aksini iddia eden birisi varsa ortaya çıksın. Belgesi olan varsa ortaya koysun. Algı operasyonuyla Sağlık-Sen’in haklı mücadelesine gölge düşürmeye çalışanlar iddialarını ispatlamakla yükümlüdürler. İspatlamazlarsa yalancıdırlar, iftiracıdırlar. Sağlık-Sen olarak, hekimlerin haklarını her zeminde savunduğumuzu birlikte çalıştaylar yaptığımız hekim dernekleri çok iyi bilir. Bu konuda yapmış olduğumuz çalıştaylar, hazırlamış olduğumuz raporlar kamuoyuyla paylaşıldı. Yetkililere iletildi. Performanstan kaynaklanan ücret adaletsizliğinin yaratmış olduğu tahribat her platformda bizat Sağlık-Sen tarafından dile getirildi. Tüm bu bilgilerin kamuoyuna açık olmasına rağmen Sağlık-Sen üzerinden bir algı operasyonu yapılmasını asla doğru bulmuyoruz. Algı operasyonu, Sağlık-Sen’in haklı mücadelesine gölge düşürmekten başka bir anlam ifade etmiyor" şeklinde konuştu.

"Sosyal medya adeta inledi"

Pandeminin olağanüstü şartları içerisinde tüm sağlık çalışanları canasiperane çalıştılar diyen Özer, "Çok sayıda arkadaşımızı Covid nedeni ile kaybettik. Ruhları şad olsun. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve hekiminden hemşiresine, teknikerinden memuruna sağlık çalışanlarının tümünü kapsamayan bir düzenleme kadüktür. Hiçbir sağlık çalışanı bu düzenlemenin dışında tutulmamalıdır. Bu büyük bir haksızlıktır. Bizim tepkimiz bunadır ve bu tepki haklı bir tepkidir. Bu tepkiyi sadece bizler değil, yüzbinlerce sağlık çalışanı gösterdi. Sosyal medya adeta inledi. Sadece Sağlık Bakanlığı çalışanları değil aynı zamanda üniversite hastanesinde çalışan öğretim üyeleri, araştırma görevlileri aile hekimliği çalışanları da bu düzenlemenin dışında tutulmuştur. Açıkçası bu durum sağlık çalışanları içersinide çok büyük bir infiale yol açmıştır" dedi.

"Zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız"

Yetkili sendika olarak zam yapılmasına asla karşı olmadıklarının altını çizen Özer, "Zamma karşı olmamız sendika kimliğimizi ve mücadelemizi inkar anlamına gelir. Biz zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının, mücadelelerinin, gayretlerinin görmezden gelinmesine karşıyız. Bizim karşı olduğumuz bu. Herkesi emek ve ekmek mücadelesine destek vermeye davet ediyoruz. Hep söylediğimiz gibi; çünkü sağlık ekip işidir, bu hizmeti sunan sağlık çalışanları da bir vücudun organları gibi bütündür. Hemşireyi doktordan, doktoru teknikerden, teknikeri ambulans çoföründen ayrı görürseniz ve ona göre muamele ederseniz bir yönüyle hepsine kötülük etmiş olursunuz. Dahası bu şekilde davranarak sağlık sisteminin altını oymuş olursunuz. Sağlık çalışanları bu kötülüğü hak etmiyor. Sağlık sisteminin bu ve benzeri kötülüklerle, haksızlıklarla ayakta durması mümkün değildir" diyerek konuşmasına devam etti.

"Zincirin bir halkasını kırarsanız, tamamını incitmiş olursunuz"

Türkiye'de kamu adına 1 milyon sağlık çalışanının görev yaptığına değinen, Başkan Hasan Özer, "Kapıdaki güvenlik görevlisinden danışmadaki memura, temizlik görevlisinden teknikere, ambulans şoföründen röntgen teknisyenine, hemşiresinden doktoruna bunların tamamı 1 milyon sağlık emekçisine dahildir. Görev tanımları farklıdır ancak yaptıkları iş, insanımıza sağlık hizmeti sunmaktır. Her bir branştaki, her bir birimdeki sağlık emekçisi sağlık hizmet zincirinin bir halkasını temsil ediyor. Zincirin bir halkasını yok sayarsanız, tamamını yok saymış olursunuz. Zincirin bir halkasını kırarsanız, tamamını incitmiş olursunuz. Zincirin bir halkasını görmezden gelirseniz, tamamını görmezden gelmiş olursunuz. Zam konusunda geçen hafta yapılan açıklamalarla tam da bu durum ortaya konmuştur. Üstelik en yetkililerin ağzından. Gerçekten de çok üzüntü verici bir durum. Geçen hafta sağlığın bir ekip işi olduğu, sağlık çalışanlarının da bir bütün olduğu göz ardı edilmiştir. Çok şükür Sağlık-Sen teşkilatının onurlu duruşu, Genel Merkez yönetimimizin çok yönlü girişimleri ve ülke sathındaki sağlık çalışanlarının feryadı neticesinde siyasi irade eksikliğin farkına varmış görünüyor. Açıklamalara bakacak olursak bütçe görüşmeleri neticesinde tekrar meclis gündemine gelecek. Buradan siyasi iradeye sesleniyoruz: Meclisten yüzbinlerce sağlık çalışanının üvey evlat olmadığını gösteren kapsamlı ve adil bir zam kararı bekliyoruz. Tersi bir uygulama, tüm sağlık ve sosyal sosyal hizmet kolu çalışanlarını kırar. Tersi bir uygulama, saplık çalışanlarını meslekten soğutacağı gibi, sağlık sistemini de ciddi ölçüde yaralar" dedi.

"Ayrımcılık yaparak yüz binlerce sağlık çalışanlarıyla helalleşeceklerini mi düşünüyorlar?"

Zam konusunda ayrımcılık yapıldığına değinen Özer, "Biliyorsunuz pandemiyle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Pandemiyle mücadelemizdeki başarmız dolayısıyla bizleri yani fedakar sağlık çalışanlarını alkışlamayan, teşekkür etmeyen kalmamıştı. Buradan sormak istiyoruz; sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz, teşekkür ediyoruz diyenler sağlık çalışanlarının bir kısmını mı alkışladılar? Belli branştaki sağlık çalışanlarına mı teşekkür ettiler? Hayır… Ayrım yapmaksızın sağlık çalışanlarının tamamınıa teşekkür ettiler ve alkışladılar değil mi? O günler ne çabuk unutuldu? Zam konusuna gelecek olursak; bu ayrımcılık niye? Ayrımcılık yaparak yüzbinlerce sağlık çalışanlarıyla helalleşeceklerini mi düşünüyorlar? Ya da ayrımcılık yaparak çalışma barışını sağlayacaklarını, çalışanların moral ve motivasyonunu artıracaklarını mı düşünüyorlar? Saha gerçekliğinden yoksun, oldu-bitti masa başı kararlarla bunun olması mümkün değil. Yüzbinlerce sağlık çalışanının takdirini kazanmanın yolu belli; hak ve hakkaniyet ölçüsünde bir kısmına değil tamamına zam yapmaktır. 1 milyon sağlık çalışanının bir kısmına zamn yapıp, geri kalanını yok saymak; çalışma barışını baltalamaktan, sağlık çalışanlarını kutuplaştırmaktan başka bir anlam ifade etmez. Hele tüm bunlar sağlık çalışanlarını en iyi anlaması gereken sağlık bakanlığı tarafından yapılıyorsa bu çok daha vahim bir durum" dedi.

"Perşembe günü de iş bırakıyoruz"

Perşembe günüde iş bırakacaklarını beliryen Özer, "Sağlık-Sen olarak bu vehamete ‘dur’ demek için bugün olduğu gibi Perşembe günü de iş bırakıyoruz. Sadece kendi limizde değil tüm Türkiye’de şubelerimizle, temel merkezlerimizle iş bırakıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarını bize destek olmaya davet ediyoruz. Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarını yok sayan bir yanlışa imza atılmaması için var gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Çünkü sağlık çalışanları ülkemizin hayat sigortası. Sağlık ordumuz bu tür yanlışlıkları, bu tür haksızlıkları asla ve kat’a hak etmiyor. Ümit ve temennimiz çok geç olmadan kapsamlı bir zam açıklamasıyla sağlık çalışanlarının tamamının yüzünün gülmesidir. Her bir sağlık çalışanının yüzünün gülmesine, işine dört elle sarılmasına, iş barışının ve çalışma huzurunun sağlanmasına özellikle bu süreçte büyük ihtiyaç olduğunu hiçbir kimsenin unutmaması gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmamı sonlandırıyor, teşrifleriniz dolayısıyla siz basın mensuplarına teşekkür ediyorum" diyerek basın açıklamasını sonlandırdı.