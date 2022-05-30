SAĞLIK-SEN İL BAŞKANI ÖZER : '' ANAMUR'DA ASTTAN ÜSTE BASKI VAR ''

Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer , Anamur Devlet Hastanesi'nde yaşanan ast/üst ilişkilerideki skandal karmaşalara sert tepki göstererek , '' Tehdit etmeyi sendikacılıkta nasıl bir hak olarak görüyorsunuz ? '' dedi.

İl Başkanı Özer , Anamur Devlet Hastanesi'nde yetkili Sendika yöneticilerinin ortya koyduğu tavırlara karşı yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri paylaştı ;

Son günlerde Anamur devlet hastanesindeki olayları esefle kınıyoruz. 15 Mayıs yetki sürecinde yetkiyi alan sendika temsilcileri hastane süpervizor görevlisi iken, bu görevlerinde idareyi temsil ettiklerini unutup, hastanede üyelik çalışmaları yapmışlardır. Bu dönemde sesi çıkmayan sendika temsilcileri , üye kaybına başlayınca pervasızca her tarafa saldırmaya başladılar. Madem idare Sağlık-Seni destekliyordu , Sağlık-Sen'in yetkili olduğu dönemde bu arkadaşlar idareyi temsilen nasıl süpervizör oldu?

Madem idare Sağlık-Sen'i destekliyordu siz 5 fark ile yetkiyi nasıl aldınız ?

657 sayılı devlet memurları kanununda idare yetkileri dahilinde memuruna yazılı ve sözlü emir verebilir. Bizde bunu ilk devlet memuru olurken imza altına alarak kabul ettik. İdare bu yetkisini kullanırken sizden icazetmi alacak ?

Yetkiyi almanıza rağmen bu hastanede çalışanları yer değişikliği ile tehdit etmeyi sendikacılıkta nasıl bir hak olarak görüyorsunuz?..

Her sendika temsilcisinin sendikacılık faliyetlerinde bulunması 4688 sayılı sendikalar kanununun vermiş olduğu yasal bir haktır. Bizler bu süreçte temsilcilerimiz ile bu yasanın vermiş olduğu bu yetkiyi kullanırken kimsenin haklarına saldırmadık. Kimseyi töhmet altında bırakmadık. Yetkiyi kaybetmemize rağmen yolumuza devam edip, kaybettiğimiz üyelerimizi tekrar kazandık ve kazanmaya devam edeceğiz.

Sizler tüm Türkiye’de sendikalar üye arttırırken niçin Sendikacılık yapmak yerine insanları töhmet altında bırakıyorsunuz ?

Bizler Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında durduk, durmayada devam edeceğiz. Anamur devlet hastanesinde idareyi baskı altına alarak sendikacılık yapanları esefle kınıyor, konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.