REKTÖR ÇAMSARI: “DİŞ HASTANESİNİ 2022’DE AÇMAYI PLANLIYORUZ”

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Çiftlikköy Kampüsü içerisinde yapımı devam eden, yaklaşık 15 bin metrekare alanda 178 üniteli ve son teknolojik cihazlarla donatılacak olan Diş Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Mersin Üniversitesi Diş Hastanesinin yapımı devam ediyor. Rektör Çamsarı, hastane inşaatında incelemelerde bulundu. Çamsarı’ya, Mersin Üniversitesi Genel Sekreteri İsa Değirmenci, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Gümüş, akademik ve idari personel ile inşaatta görevli personel eşlik etti.

İnşaatın tüm birimlerini yetkililerle birlikte gezen Çamsarı, Diş Hastanesini 2022 yılı içerisinde açmayı planladıklarını söyledi. Prof. Dr. Çamsarı, “Hastanemiz Mersin’de 2 milyonun üzerinde bir nüfusa, bütün birimleri ve uzmanlarıyla hizmet edecek bir hastane olacak. Çocuk diş hastalıkları ve cerrahisi gibi Mersin’de eksik olan branşlar da hastanemizde hizmet verecek. Sağlık vadisi diye adlandırdığımız bu bölgede Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi bir arada olacak. Hastane kadromuzu daha da zenginleştirip, cihazları ve birimleriyle de tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

İnşaatın gezilmesinin ardından, Diş Hastanesine Rektör Çamsarı ve beraberindeki heyet ile birlikte Türk Bayrağı asıldı. Ziyaret, üniversite mescidinin imamı Duran Ali Şengün tarafından dua okunmasıyla sona erdi.