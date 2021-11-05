ÖZER: “ŞİFA VEREN ELE ŞİDDETİ ASLA KABUL ETMİYORUZ”

Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer; Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis çocuk bölümü sağlık çalışanının, hasta yakını tarafından darp edildiği ve parmağının kırıldığı menfur saldırıyı kınadı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis çocuk bölümü sağlık çalışanının uğradığı saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Hasan Özer “Dün akşam saatlerinde Şehir Hastanesi Çocuk Acilde görevli, görevi başındayken hasta yakını tarafından sağlık çalışanı üyemiz ve güvenlik personelimiz şiddete uğramış, menfur saldırı sonucu üyemizin parmağı kırılmıştır. Her iki sağlık çalışanımıza ve camiamıza geçmiş olsun. Bu çirkin saldırı gerçekleştiren kişiyi esefle kınıyor, en ağır cezai işlemin ivedi uygulanmasını tüm yetkili merciilerden talep ediyoruz” diyerek saldırı gerçekleştiren kişi hakkında cezai işlem uygulanmasını talep etti.

“Şifa veren ele şiddeti asla kabul etmiyoruz”

Özer özellikle pandemi döneminde canını hiçe sayan sağlık emekçilerini hatırlatarak, “Pandemide birçok meslek grubu insanlardan adeta bir vebalı gibi kaçarken, şifa veren ele şiddeti asla kabul etmiyoruz. Şifa dağıtan ellere saldırıda bulunanların tutuklu yargılanmasını ve bir daha sağlık hizmeti almaya gelirken kolluk kuvvetleri nezaretinde getirilmesini istiyoruz. Artık insanların doğumdan ölüme kadar en acı anlarımızda elimizden tutan ve tutmaya devam edecek olan sağlık çalışanlarımıza şiddette bulunmadan önce bir kere daha düşünmesini istiyoruz. Şiddet düşündüğünüz sağlık çalışanı sizin en kıymetliniz olsa yine şiddet uygular ya da uygulanmasına nasıl bakardınız?” dedi.

“Sağlıkta şiddet vakaları, bir halk sağlığı sorunudur”

Bitmeyen ardı arkası kesilmeyen şiddet vakalarının sadece kınayan tarafı olmaktan bir adım ötesine geçme zamanı geldiğinin altını çizen Özer, “Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Adı üstünde; şifa dağıtılan, yara sarılan, dert dinlenen sağlık kurumlarında mesleği hakkıyla icra eden emektar sağlık çalışanlarının tırnağına zarar gelmesine sessiz kalmamız mümkün değildir. Kıymetli sağlık çalışanları, sağlıkta şiddet vakaları bir halk sağlığı sorunudur. Bu sorunsalı başta toplum sağlığı için çözmek zorundayız. Yetkililerin ve toplumun tüm katmanlarının çözüm noktasında ortaya irade koymalarını bekliyoruz. Mesleki geleceğimiz için, yeni nesillerimize sağlıklı bir gelecek bırakmak için sağlıkta şiddeti çözmek zorundayız. Bu son olsun. Sağlık çalışanlarımız asla yalnız değildir.” diyerek gereği yapılıncaya kadar sürecin peşini bırakmayacağını belirtti.

Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı, üyeleri ve tüm sağlık çalışanları adına kınayıp telin ettiklerini sözlerine ekledi.