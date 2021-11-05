Son Dakika

ÖZER: “ŞİFA VEREN ELE ŞİDDETİ ASLA KABUL ETMİYORUZ”

Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanının hasta yakını tarafından darp edildiği menfur saldırıyı kınadı.

SAĞLIK 05.11.2021, 10:19
ÖZER: “ŞİFA VEREN ELE ŞİDDETİ ASLA KABUL ETMİYORUZ”
Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer; Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis çocuk bölümü sağlık çalışanının, hasta yakını tarafından darp edildiği ve parmağının kırıldığı menfur saldırıyı kınadı.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis çocuk bölümü sağlık çalışanının uğradığı saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Hasan Özer “Dün akşam saatlerinde Şehir Hastanesi Çocuk Acilde görevli, görevi başındayken hasta yakını tarafından sağlık çalışanı üyemiz ve güvenlik personelimiz şiddete uğramış, menfur saldırı sonucu üyemizin parmağı kırılmıştır. Her iki sağlık çalışanımıza ve camiamıza geçmiş olsun. Bu çirkin saldırı gerçekleştiren kişiyi esefle kınıyor, en ağır cezai işlemin ivedi uygulanmasını tüm yetkili merciilerden talep ediyoruz” diyerek saldırı gerçekleştiren kişi hakkında cezai işlem uygulanmasını talep etti.

“Şifa veren ele şiddeti asla kabul etmiyoruz”

Özer özellikle pandemi döneminde canını hiçe sayan sağlık emekçilerini hatırlatarak, “Pandemide birçok meslek grubu insanlardan adeta bir vebalı gibi kaçarken, şifa veren ele şiddeti asla kabul etmiyoruz. Şifa dağıtan ellere saldırıda bulunanların tutuklu yargılanmasını ve bir daha sağlık hizmeti almaya gelirken kolluk kuvvetleri nezaretinde getirilmesini istiyoruz. Artık insanların doğumdan ölüme kadar en acı anlarımızda elimizden tutan ve tutmaya devam edecek olan sağlık çalışanlarımıza şiddette bulunmadan önce bir kere daha düşünmesini istiyoruz. Şiddet düşündüğünüz sağlık çalışanı sizin en kıymetliniz olsa yine şiddet uygular ya da uygulanmasına nasıl bakardınız?” dedi.

“Sağlıkta şiddet vakaları, bir halk sağlığı sorunudur”

Bitmeyen ardı arkası kesilmeyen şiddet vakalarının sadece kınayan tarafı olmaktan bir adım ötesine geçme zamanı geldiğinin altını çizen Özer, “Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Adı üstünde; şifa dağıtılan, yara sarılan, dert dinlenen sağlık kurumlarında mesleği hakkıyla icra eden emektar sağlık çalışanlarının tırnağına zarar gelmesine sessiz kalmamız mümkün değildir. Kıymetli sağlık çalışanları, sağlıkta şiddet vakaları bir halk sağlığı sorunudur. Bu sorunsalı başta toplum sağlığı için çözmek zorundayız. Yetkililerin ve toplumun tüm katmanlarının çözüm noktasında ortaya irade koymalarını bekliyoruz. Mesleki geleceğimiz için, yeni nesillerimize sağlıklı bir gelecek bırakmak için sağlıkta şiddeti çözmek zorundayız. Bu son olsun. Sağlık çalışanlarımız asla yalnız değildir.” diyerek gereği yapılıncaya kadar sürecin peşini bırakmayacağını belirtti.
Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer, sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı, üyeleri ve tüm sağlık çalışanları adına kınayıp telin ettiklerini sözlerine ekledi.

banner290
Yorumlar (0)
22
açık
Namaz Vakti 05 Kasım 2021
İmsak 05:41
Güneş 07:02
Öğle 12:30
İkindi 15:23
Akşam 17:48
Yatsı 19:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6
sanalbasin.com üyesidir