MEZİTLİ’DE 1000 KADINA KANSER TARAMASI YAPILDI

Mezitli’de 1000 kadına kanser taraması yapıldı.

''Erken teşhis hayat kurtarır'' diyerek yola çıkan Mezitli Belediyesi ve Mezitli Kent Konseyi işbirliği ile 3 yılda 1000 kadının kanser taramasından geçirilmesi sağlandı. Meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak taraması yapılan kadınlar arasında 30 kanser vakası tespit edilerek tedavilerine başlandı. Özel Mersin Medicalpark Hastanesi ve Mahmut Arslan Toplum Sağlığı Merkezinde hastalığın erken teşhis nedeniyle büyük bölümü sağlığına kavuşan kadınlar aynı zamanda daha sağlıklı, kaliteli ve üretken bir yaşam için çeşitli kurslar da aldılar.

Belirli aralıklarla Mezitli Belediyesinin araçlarıyla evlerinden alınarak sağlık kurumunun kapasitesine göre getirilen kadınlar taramadan geçiriliyor ve Mezitli’yi gezme, sinema yada konserlere gitme olanağı da buluyorlar.

Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul’un eşliğinde Mahmut Arslan Aile Sağlığı Merkezine gelen 17 kadın daha sağlık taramasından geçti. Hiçbir bulguya rastlanmayan kadınlar Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısı ve Örgülü Sokağı gezdi.

Mezitli Belediyesi ile birlikte Mezitli merkezde ve kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, 3 yılda 1000 kadını sağlık taramasından geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çağımızın en büyük hastalıklarından birisi olan kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çeken Gelbul, “Başkanımız Neşet Tarhan’la birlikte Mezitli’de yaşayan tüm kadınların sağlıklı, kaliteli ve üretken bir yaşam sürmesi için mücadele ediyoruz. Bu güne kadar 30 kadınımıza hastalık tanısı konuldu ve büyük bölümü artık sağlıklı şekilde yaşamını sürdürüyor. Erken teşhis sağlanması nedeniyle tüm kadınlarımız en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inancımız tam” dedi.

‘Sağlıklı kadın, sağlıklı toplum’ diyerek kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması, toplum bilincinin geliştirilmesini amaçladıklarını ifade eden Gelbul, “Şu ana kadar hem kırsal hem de şehirde bulunan toplam 1000 kadının taraması gerçekleştirildi. Bunun 700’ü Toplum Sağlık Merkezinde, 300 Mersin Medicalpark Hastanesinde taramaları yaptırıldı. 30 ‘a yakın erken teşhis tedavisi yaptırıldı. KETEM taramalarına, 40 yaşından 69 yaşına kadar olan kadınlar meme kanseri taramasına, 30 yaşından 60 yaşına kadar olan kadınlar rahim ağzı kanseri taramasına, 50 yaşından 70 yaşına kadar olan kadın ve erkekler kalın bağırsak kanser taramasına katılabiliyor. Mezitli’de tarama yaptırmadığımız hiçbir kadın kalsın istemiyoruz. Tüm kadınlarımıza gerek sosyal gerekse Lojistik destek sağlayarak taramalarını yaptırıyoruz” diye konuştu.