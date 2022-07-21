MEZİTLİ BELEDİYESİNDE SICAKLARA KARŞI ÖZEL ÖNLEMLER

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının insanlar üzerinde ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekerek, hamileler, engelliler ve kronik rahatsızlığı olan personeller için özel tedbir alınmasını istedi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan ikazlar çerçevesinde mevsimsel sıcaklıkların perşembe ve cuma günleri daha da artacağına dikkat çeken Başkan Tarhan, birim müdürlüklerine yazı yazarak oluşabilecek rahatsızlıklara karşı önlem alınması konusunda özel uyarıda bulundu. Bu çerçevede özellikle hamileler, engelliler ya da kronik hastalığı bulunan çalışanların iki gün boyunca çalışma koşullarında kolaylık sağlanırken, diğer çalışanlar ise güneşin etkilerinden korunacak şekilde çalışacaklar.

Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizmanın bu yeni duruma uyum sağlaması konusunda sorunlar yaşanabileceğine vurgu yapan Başkan Tarhan, “Mezitli’de yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışırken, özellikle sıcak şartlarda çalışan personelimizi de düşünmek durumundayız. Rutin işlemleri aksatmayacak şekilde özel durumu olan hamileler, engelliler ya da kronik rahatsızlığı bulunan personelimize Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarıları çerçevesinde perşembe ve cuma günlerini kapsayacak şekilde iki gün çalışma koşullarında kolaylık sağladık. Diğer personellerimiz için de güneşin etkilerinden koruyacak önlemlerin alınmasını istedik. Personelimizin sağlığı ve işlerini huzurlu biçimde yapmaları adına gerekirse sıcaklardan korunma gerekirse vücutta oluşacak su kaybının önlenmesi bakımından için tüm önlemleri alıyoruz” dedi.