MEÜ HASTANESİ'NDE 4 YENİ AMELİYATHANE HİZMETE GİRDİ

Mersin Üniversitesi Hastanesi’nde son teknoloji donanımlara sahip dört yeni ameliyathane odası düzenlenen tören ile hizmete girdi.

MEÜ'nde düzenlenen açılış törenine; Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı , Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya , Hastane Başhekimi Prof. Dr. Meltem Nass Duce , Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Aytan , Başhemşire Gülümser Lağap , Üniversite Hastanesi Başmüdürü Güven Güleç , öğretim üyeleri ve hastane personeli katıldı.

Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurcan Doruk ve beraberindeki heyetten açılan yeni ameliyathane odaları ile ilgili bilgiler alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı , yeni ameliyathane odalarının tüm hastaların şifa bulmasına vesile olması temennisinde bulundu ve ameliyathanelerin hizmete girmesinde emeği olan herkese teşekkürlerini iletti.