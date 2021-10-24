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MESKİ PERSONELİNDEN KAN BAĞIŞI
Kızılay’ın kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmayan ve duyarlılıklarını bir kez daha ispatlayan Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü personeli, kan bağışı desteğinde bulundu.
SAĞLIK 24.10.2021, 11:50 24.10.2021, 16:17
Kızılay’ın kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmayan ve duyarlılıklarını bir kez daha ispatlayan Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü personeli, kan bağışı desteğinde bulundu.
Salgının ardından azalan kan bağışlarını artırmak için vatandaşlara çağrıda bulunan Türk Kızılayı’na bir destek de Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü çalışanlarından geldi. Kızılay’ın kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmayan MESKİ personeli, kan bağışı desteğinde bulundu.
Kızılay’ın 10 bağışa bronz, 25 bağışa gümüş, 35 bağışa altın madalya, 45 ve üzeri bağışa ise plaket verdiği kampanyada, düzenli olarak kan bağışında bulunan MESKİ çalışanları da bronz ve gümüş madalya almaya hak kazandı.
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