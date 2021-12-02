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MERSİNLİLER AŞIYA GÜVENİP REHAVETE KAPILDI, VAKALAR ARTTI

Birinci dozda yüzde 84, ikinci dozda yüzde 80,2 aşılanma oranını yakalayarak ‘mavi iller’ kategorisine giren Mersin’de, aşıya güvenen vatandaşlar maske-mesafe-hijyen kuralını unuttu, Covid-19 vakaları beklenmedik oranda arttı.

SAĞLIK 02.12.2021, 09:36 02.12.2021, 10:13
MERSİNLİLER AŞIYA GÜVENİP REHAVETE KAPILDI, VAKALAR ARTTI

Birinci dozda yüzde 84, ikinci dozda yüzde 80,2 aşılanma oranını yakalayarak ‘mavi iller’ kategorisine giren Mersin’de, aşıya güvenen vatandaşlar maske-mesafe-hijyen kuralını unuttu, Covid-19 vakaları beklenmedik oranda arttı.

Birinci dozda yüzde 84, ikinci dozda yüzde 80,2 aşılanma oranını yakalayarak ‘mavi iller’ kategorisine giren Mersin’de, aşıya güvenen vatandaşlar maske-mesafe-hijyen kuralını unuttu, Covid-19 vakaları beklenmedik oranda arttı. Mersin, 13-19 Kasım arasında en çok vaka artışı olan 10 il arasında yer alırken, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Tuba Duygu Yılmaz, “İnsanlarda ‘biz nasıl olsa aşılıyız’ diye bir rehavete kapılma durumu oldu maalesef ve vakalar arttı” dedi.

Birinci ve ikinci dozda yüksek aşılanma oranlarıyla dikkat çeken ve mavi iller kategorisinde yer alan Mersin’de, aşıya güvenme rehaveti, rehavet özellikle maske kullanmamayı, kurallara uymamak da korona virüs (Covid-19) vakalarının artmasını beraberinde getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı bir haftalık insidans haritasında, 13-19 Kasım arasında 100 bin kişide bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı en çok artan 10 il arasında Mersin’de yer aldı. Mersin’de 13-19 Kasım arasında 100 bin kişide vaka sayısı 256,27 oldu.

“İnsanlar, aşıya güvenip rehavete kapıldı”

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Tuba Duygu Yılmaz, Mersin’deki vaka artışını İHA muhabirine değerlendirdi. Vaka artışlarının, bu dönemdeki mevsimsel geçişler nedeniyle sadece Mersin’de değil, bütün illerde olduğunu belirten Yılmaz, Mersin’deki artışın nedenini ise aşılanma sonucu oluşan rehavete bağladı. Yılmaz, “İnsanlar artık yerleşik hayata geçti, normal çalışmaya devam ediyorlar. Bir de iki doz aşılanmadan sonra bir rahatlama oldu. Mersin olarak birinci dozda yüzde 84’tü mavi oranımız, şimdi ikinci dozda yüzde 80,2’ye geldik. İnsanlarda ister istemez ‘biz nasıl olsa aşılıyız’ diye bir rehavete kapılma durumu oldu maalesef. Biz bunu sokakta, çarşıda, pazarda, her yerde görebiliyoruz. Ayrıca, hava soğuduğu için kapalı alanlara daha çok giriliyor, bu da bir sebep. Dolayısıyla Mersin’de de artışlar olmaya başladı maalesef” diye konuştu.

“Maske-mesafe-hijyen kuralını biraz ihlal ediyorlar”

Maske kullanımının azalmasını değerlendiren Yılmaz, “Aşılananlarda ‘ben aşı oldum, nasıl olsa bulaşmaz’ diye bir güven var. Bazıları ise maskeyi sıkıntılı buluyor, nefes almalarını engellediğini düşünüyor. Bu nedenle biraz rahat davranıyor insanlar. Özellikle bizim çok önemsediğimiz maske-mesafe-hijyen kuralını biraz ihlal ediyorlar. Özellikle kapalı alanlarda pozitif bir kişiyle 2 metreden yakın 10 dakikadan fazla maskesiz temasta bulunursanız geçirmeme ihtimaliniz neredeyse yok. Bu konuda sürekli uyarılarda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Birçok merkezimizde aşılama devam ediyor, okullara da ekiplerimizi gönderiyoruz”

Şu anda Mersin’in ikinci dozda yüzde 80,2 aşılanmayla epeyce yüksek bir oranı yakaladığını vurgulayan Yılmaz, sadece genç nüfusta, 19 yaş altı okul çağında daha düşük seyrettiğini söyledi. Mersinlilerin üçüncü doz aşıyı da vurulmaya başladıklarını dile getiren Yılmaz, “Mutlaka aşı olunması yönünde sürekli eğitimler veriyoruz. Birçok merkezimizde zaten aşılama devam ediyor. Toplum sağlığı merkezlerimizde, 607 tane aile hekimliği birimimizde, bütün hastanelerimizde yoğun bir şekilde aşılama devam ediyor. Özellikle şehrin kalabalık merkezlerine konteynerler kurduk, AVM’lere aşı ekipleri gönderdik. Özellikle genç nüfusta daha az aşılama oranı gördüğümüz için şu anda bütün okullarımızda aşılama çalışması yürütüyoruz. Ekiplerimizi gönderip çocuklara okulda aşı yapıyoruz. Aşı olmayan herkese bir şekilde ulaşıp aşılanma oranımızı artırmaya, vaka sayılarımızı aşağı çekmeyi çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hastanelerimizde Mersin olarak avantajlıyız”

Sağlık ekibi ve olanaklarının Covid-19 ile mücadelede Mersin’e yetecek düzeyde olduğunun altını çizen Yılmaz, “Hastanelerimizde Mersin olarak avantajlıyız. Çok şükür bir sıkıntı yaşamadık. Tabi ki hem yoğun bakımda hem yatan hastalarda şu anda yoğunluk var ama biz il olarak kendi kendimize yetebiliyoruz, bir sıkıntımız yok. Aynı şekilde hizmetlerimiz devam ediyor” dedi.

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