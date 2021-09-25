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MERSİNLİ SAĞLIKÇILAR HUZURA YÜRÜDÜ
Sağlık-Sen Mersin İl Başkanlığı , düzenlediği Doğa Yürüyüşü etkinliği ile üyelerine huzurlu , eğlenceli ve renkli bir gün yaşattı.
SAĞLIK 25.09.2021, 19:29
Sağlık-Sen Mersin İl Başkanlığı , düzenlediği Doğa Yürüyüşü etkinliği ile üyelerine huzurlu , eğlenceli ve renkli bir gün yaşattı.
Sağlık-Sen Mersin İl Başkanlığınca Mersin'in Silifke İlçesi Uzuncaburç Mahallesinde düzenlenen etkinlikte üyeler Covid-19 sürecinde verdikleri mücadele ile yaşadıkları stresi atarak gönüllerince eğlendiler.
Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer etkinlik sonunda yaptığı değerlendirmede , '' İnsanın insandan kaçtığı, evlatların ana babalarına yaklaşamadığı zor bir dönem olan pandemide ; SAağlık Çalışanlarımız, insanların en acı anında elinden tutan , onlara bir bacı şefkatiyle şifa olan , Sağlık Kahramanlarımız ile yöremizin doğal ve tarihi güzelliğiyle mükemmel bir atmosferi olan Uzuncaburç doğa yürüyüşümüzü, yoğun bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirdik.
Yürüyüşümüzde ikramlarımızın yanı sıra katılan tüm çocuklara ödül verip, halat çekme federasyonu başkanımız Eray Aldemir ve ekibinin düzenlemiş olduğu turnuvanın yanısıra, Ağahan At binicilikten Mesut Öztep hocamızın Atlar ile katılımıyla ayrı bir renk kattı. Yürüyüşümüze katılan Silifke kaymakamımız Abdullah Aslaner, TRT Çukurova Bölge Müdürümüz Sebahattin Kahraman , Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Ali Güngör , Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Erman Eker, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlerimiz Bilge Aydın Gökşen, Zehra Dağtepe , Dilek Özer , Müdür Yardımcımız Uğur Dibek ve pandeminin kahramanları Sağlık Çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür eder, Nice güzel etkinliklerde birlikte olmayı şanı yüce olan Rabbimden temenni ederim'' dedi.
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