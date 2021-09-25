MERSİNLİ SAĞLIKÇILAR HUZURA YÜRÜDÜ

Sağlık-Sen Mersin İl Başkanlığı , düzenlediği Doğa Yürüyüşü etkinliği ile üyelerine huzurlu , eğlenceli ve renkli bir gün yaşattı.

Sağlık-Sen Mersin İl Başkanlığınca Mersin'in Silifke İlçesi Uzuncaburç Mahallesinde düzenlenen etkinlikte üyeler Covid-19 sürecinde verdikleri mücadele ile yaşadıkları stresi atarak gönüllerince eğlendiler.

Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer etkinlik sonunda yaptığı değerlendirmede , '' İns anın insandan kaçtığı, evlatların ana babalarına yaklaşamadığı zor bir dönem olan pandemide ; SAağlık Çalışanlarımız, insanların en acı anında elinden tutan , onlara bir bacı şefkatiyle şifa olan , Sağlık Kahramanlarımız ile yöremizin doğal ve tarihi güzelliğiyle mükemmel bir atmosferi olan Uzuncaburç doğa yürüyüşümüzü, yoğun bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirdik.