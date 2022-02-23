MERSİN ŞEHİR HASTANESİ ERİŞİLEBİLİRLİK BAYRAĞI ALDI

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunca yapılan değerlendirme sonucu “erişilebilirlik bayrağı” almaya hak kazandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelliler hakkında kanunda yapılan düzenleme gereği illerde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme komisyonları tarafından düzenli olarak kamu kullanımına açık olan alanlar denetlendi.

Bu doğrultuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda “erişilebilirlik bayrağı” almaya hak kazanan Mersin Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi oldu.

Erişilebilirlik Bayrağının alınmasını değerlendiren Mersin İl Sağlık Müdürü Op.Dr.Emrah Ceviz , '' Vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmetine erişilebilirliğini sağlamak adına tüm mesai arkadaşlarımı yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik eder emeği geçenlere teşekkür ederim '' dedi.