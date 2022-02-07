MERSİN'DE VAKA SAYILARI YÜZDE 83 ARTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı insidans haritasına göre, 22-28 Ocak tarihleri arasında il bazında 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30 , İzmir'de 961,57 , Mersin'de 364,09 oldu.

Mersin bir önceki haftada İl bazında 100 bin kişide görülen vaka sayısı 198,42 olarak açıklanmıştı. 22-28 Ocak haftasında % 83 artış ile 364.09 oldu.

Sağlık Bakan Koca , en çok vaka artışı gösteren 10 ili ise şu şekilde açıkladı ; " 22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa."