MERSİN'DE KAN BAĞIŞINA DESTEK

Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli ve bürokratları, 'Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’nde kan bağışında bulundu.

Farkındalık oluşturmak ve gönüllü kan bağışını teşvik etmek amacıyla, Belediye Hizmet Binası A Blok girişinde gönüllü olarak kan bağışında bulunan personel, düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Hülya Atila da 14 Haziran’ın Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü olduğunu vurgulayarak, “Burada çalışanlarımızla ve vatandaşlarımızla hep birlikte kan bağışlamak için bulunuyoruz. ‘Kan bağışının önemi nedir?’ diye soracak olursanız, tıptaki ve teknolojideki son gelişmelere rağmen hala kan dokusunun yerini tutabilecek herhangi bir alternatif tedavi ya da herhangi bir başka bir tedavinin olmaması nedeniyle kan bağışının önemi her geçen gün artıyor. Biliyorsunuz pandemi süreci geçirdik. Pandemi sürecinde özellikle kan bağışı sırasında bazı problemler oldu, bazı aksamalar oldu. İnsanlar evlerinde pandemi ile uğraştıkları için kan bağışları düştü. Kan bağış oranları düştü. Başkanımız Vahap Seçer'in de destekleriyle biz bu konuda öncülük yaptık Mersin'de. Başkanımız kan bağışlaması konusunda tüm çalışanlarımıza ve Mersinimize örnek oldu. Kendisi de iyi bir kan bağışçısı eşiyle birlikte. Ben herkesi kan bağışlamaya davet ediyorum. Bir kez kan bağışlayınca biliniz ki 3 kişinin hayatını kurtarmış oluyorsunuz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik yaptıklarının da altını çizen Atila, “Başkanımızın her zaman söylediği gibi insanlara dokunmak, sosyal belediyecilik aslında çok özel ve çok ayrı bir şey. Evet asfaltı, yolu her zaman yaparsınız, bu da çok önemli bir hizmet ama sosyal belediyecilik insanlara dokunmak, insanlarla birlikte onların yanında olduğumuzu hissettirmek çok önemli” diye konuştu.

Personellerden Orhan Yeşil, “Burada arkadaşlarımdan kan bağışında bulunduklarını öğrendim ve ben de kan bağışında bulunmaya geldim. Herkesi de kan bağışına davet ediyorum ve çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Personellerden Servet Yılmaz ise “Bugün Dünya Kan Bağışı Günü. Büyükşehir Belediyesi de bu etkinliğe dâhil olmuş. Biz de seve seve geldik, kan bağışında bulunduk. Güzel, yerinde bir etkinlik. Daha önce de bu etkinliğe dâhil olduk. Sürekli düzenli bir şekilde kan bağışında bulunuyoruz” şeklinde konuştu.