MERSİN'DE COVİD-19 VAKA SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık Covid-19 risk haritasına göre, Mersin'de vaka sayılarında önemli oranda artış oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıkladığı insidans haritası verilerine göre 13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Mersin'in de olduğunu bildirdi.

Mersin'de 30 Ekim- 5 Kasım tarihlerinde haftalık 100 binde yüzde 194,78 olan vaka sayısı 6-12 Kasım tarihleri arasında 100 binde yüzde 217,47'ye çıktı. 13-19 kasım tarihlerinde haftalık 100 binde yüzde 256,27 ye çıkarak vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasına girdi.

Bakan Koca, 13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin olduğunu bildirdi.