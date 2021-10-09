MERSİN'DE COVİD-19 VAKA SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık insidans haritası verilerine göre , Mersin'de bir önceki haftaya göre vaka sayısı ikiye katladı.

Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı , '' 25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız '' paylaşımları ile duyurduğu sonuçlara göre Mersin Türkiye genelinde en çok vaka artışı olan 8. İl oldu.

Mersin'de 18 - 24 Eylül tarihlerinde haftalık 100 binde 75,40 olan vaka sayısı , 25 Eylül - 01 Ekim tarihleri arasında 100 binde 138,86'ya çıktı. Mersin , Bursa , Balıkesir , Uşak , Kırklareli , Sakarya , Ardahan ve Edirne'den sonra en fazla vaka artışı gösteren il oldu.