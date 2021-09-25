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MERSİN COVİD-19'DA EN AZ VAKAYA SAHİP 7. İL
Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı verilere göre Mersin , haftalık 100 binde 68,92 vaka ile Türkiye genelinde en az vaka sayısına sahip 7. İl oldu.
SAĞLIK 25.09.2021, 19:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. 11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart” dedi.
Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı verilere göre Mersin , haftalık 100 binde 68,92 vaka ile Türkiye genelinde en az vaka sayısına sahip 7. İl oldu. Mersin 2. doz aşılamda da % 71,5 ile önemli bir başarıya imza atarken son 3 hafta rakamlarına göre covid-19 salgınında kontrolü sağladı.
Yayımlanan haritaya göre illerin dağılımı şu şekilde oluştu:
Adana: 148,67
Adıyaman: 267,37
Afyon: 228,11
Ağrı: 168,46
Aksaray: 298,34
Amasya: 212,82
Ankara: 343,08
Antalya: 47,29
Ardahan: 103,99
Artvin: 273,74
Aydın: 45,48
Balıkesir: 80,87
Bartın: 223,64
Batman: 205,07
Bayburt: 393,11
Bilecik: 259,70
Bingöl: 280,73
Bitlis: 182,91
Bolu: 310,99
Burdur: 111,95
Bursa: 135,86
Çanakkale: 88,08
Çankırı: 244,25
Çorum: 301,63
Denizli: 96,36
Diyarbakır: 154,48
Düzce: 316,42
Edirne: 82,40
Elazığ: 416,18
Erzincan: 400,97
Erzurum: 290,53
Eskişehir: 301,63
Gaziantep: 214,88
Giresun: 266,09
Gümüşhane: 317,57
Hakkari: 122,99
Hatay: 157,90
Iğdır: 115,74
Isparta: 125,82
İstanbul: 229,92
İzmir: 49,58
Kahramanmaraş: 202,37
Karabük: 298,42
Karaman: 399,73
Kars: 169,17
Kastamonu: 461,77
Kayseri: 472,26
Kırıkkale: 433,08
Kırklareli: 82,10
Kırşehir: 297,48
Kilis: 309,54
Kocaeli: 260,91
Konya: 352,57
Kütahya: 337,44
Malatya: 485,64
Manisa: 137,46
Mardin: 138,76
Mersin: 68,92
Muğla: 43,17
Muş: 234,97
Nevşehir: 300,69
Niğde: 327,84
Ordu: 236,41
Osmaniye: 166,62
Rize: 476,25
Sakarya: 307,58
Samsun: 271,22
Siirt: 74,91
Sinop: 273,49
Sivas: 394,72
Şanlıurfa: 165,80
Şırnak: 54,11
Tekirdağ: 142,54
Tokat: 377,85
Trabzon: 538,61
Tunceli: 149,80
Uşak: 161,60
Van: 46,81
Yalova: 145,26
Yozgat: 404,92
Zonguldak: 361,63
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