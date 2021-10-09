MERSİN 2.DOZ AŞIDA MAVİ RENGİ YAKALADI

Mersin , covid-19 ile mücadelede 2. doz aşı olmada % 75,1'lik aşılama oranıyla toplum bağışıklığının kazanılmasında kritik eşik olan % 75'i geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , mersin'in aşılamadakı başarısını sosyal medya hesabından yaptığı , '' Covid-19’a karşı güçleniyoruz. İkinci doz aşı oranı bugün MERSİN’DE de %75’i geçti. MAVİ il sayımız 26. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım! '' açıklaması ile duyurdu.