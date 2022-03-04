Son Dakika

İMPLANT TAKMA DİŞİN SAĞLAMADIĞI KONFORU SAĞLIYOR

Diş Hekimi Kenan Sevi, kaybedilen dişi yerine koymanın en garantili yolunun, dişlerin eksildiği bölgelere implant uygulamak olduğunu belirterek, "İmplant tedavisinin bize sağladığı avantaj, doğadaki duruma en yakın çözümü elde etmektir" dedi.

SAĞLIK 04.03.2022, 09:28
İMPLANT TAKMA DİŞİN SAĞLAMADIĞI KONFORU SAĞLIYOR

Diş Hekimi Kenan Sevi, kaybedilen dişi yerine koymanın en garantili yolunun, dişlerin eksildiği bölgelere implant uygulamak olduğunu belirterek, "İmplant tedavisinin bize sağladığı avantaj, doğadaki duruma en yakın çözümü elde etmektir" dedi.

Özel Akdeniz Ağız ve Diş Sağlığı Başhekimlerinden DT. Kenan Sevi, ağız içinde geniş bir alan kaplayan takma, çıkarma ve temizleme işlemleriyle uğraştıran takma diş yerine sabit, kişinin kendi dişine benzeyen dişler yapılmasının mümkün olduğunu söyledi. İmplant tedavisi ve ’sinus lifting’ operasyonu hakkında bilgi veren Sevi, "Birçok vakada erken dönemde diş kayıplarından sonra, üst çenenin geri bölgesinde yeterli kemik hacmi kalmaz, zamanla kemik erimesi olur. Bu bölgelere biz sabit diş yapmak istiyorsak, mutlaka ’sinus’ adını verdiğimiz, anatomik oluşumun alt kısımlarını kemiğe dönüşen malzemeyle doldurmamız ve ardından implant uygulamamız gerekiyor. Dolayısıyla üst çene geri bölgelerde, diş eksikliği bulunan birçok vakada biz, ’sinus lifting’ operasyonunu uygulamak durumundayız" diye konuştu.

Protez yerine sabit diş implant

"Diş çürümesi, kazaya bağlı eksilme, diş eti hastalığından kaynaklanan kayıp gibi durumlarda, diş çekimi gerçekleştiğinde, diş eksikliği oluşan bölgelerde sabit diş yapmanın yöntemi implant yapmaktır" diyen Sevi, "Kaybettiğimiz dişi yerine koymanın en garantili yolu, dişlerin eksildiği bölgelere implant uygulamaktır. İmplant dediğimiz uygulama, yapay diş kökü uygulamasıdır. Çene kemiklerinin içerisine yerleştirilen, titanyumdan yapılma yapay diş kökleri, kemiğe kaynaştıktan sonra üzerine tek diş veya köprü şeklinde sabit protezler yapılabilmektedir. İmplant tedavisinin bize sağladığı avantaj, doğadaki duruma en yakın çözümü elde etmektir" ifadelerini kullandı.

Kimler implant yaptırabilir?

Sevi, büyüme çağını tamamlamış herkesin implant yaptırabileceğine dikkat çekerek, "Büyüme çağını tamamlamış, kemik büyümesi periyodunu geçirmiş bütün bireylerde, ileri yaş sınırı olmaksızın genel sağlık şartları uygulama yapmaya elverişli ise implant uygulaması yapılabilmektedir. Sinus lifting işlemini, genelde hekimler hastalarına önerirler. Röntgen tetkiki yapıldıktan sonra, o bölgede yeterli kemik olmadığını fark ettiğimiz anda işleme alırız" şeklinde konuştu.

"İmplant, takma dişin sağlamadığı konforu sağlar"

İmplant tedavisinin, hastalara konforlu bir yaşam sunduğunu ifade eden Sevi, şöyle devam etti; "İmplant yapılmayan hastaların, üst çene arka bölgeler için hareketli protez, yani takılıp çıkarılan protezi kullanması gerekiyor. Bu klasik bir yöntemdir fakat çok konforlu değildir. Birçok kişi damakta büyük bir alan kaplayan, takılıp çıkartılan protezleri kullanmak istemiyor. Bunun en güzel alternatifi implant oluyor, bunun içinde ’sinüs lifting’ işlemi yapılması şart."

"Operasyondan sonra sigara içilen ortamda bile durulmamalı"

Sevi, ’sinus lifting’ ve implant tedavisi gören hastaların nelere dikkat etmesi gerektiğini ve nedenlerini de şöyle sıraladı; "Sinüs lifting işleminden sonra hastaların en çok dikkat edeceği şey sigara içmemektir. İlk 48 saat sigaradan uzak durmak çok önemli. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, ’sinüs lifting’ işleminden sonra sigara içen hastalarda enfeksiyon oluşması riski yükseliyor. Zira sigara içimi sırasında, burun kanalından sinüslere giren duman, bu bölgedeki iyileşmeyi durduruyor. Mikropların o bölgeye gitmesi halinde ise enfeksiyon kısa sürede gelişebiliyor. Bu nedenle en çok dikkat edilmesi gereken şey sigara içmemek, sigara içilen ortamlarda bulunmamak."

Operasyondan sonra verilen reçetedeki ilaçların düzenli olarak kullanılmasının iyileşme süreci için son derece önemli olduğunu kaydeden Sevi, ilk 48 saat boyunca dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli noktanın da çok sıcak yiyecek ve içecek tüketilmemesi olduğunu söyledi. Yine operasyon sonrası yumuşak gıdalar tüketilmesi ve sert gıdaların operasyon bölgesine taşınmaması önerisinde bulunan Sevi, ağızdaki dokuları rahatsız etmemek için de çok fazla tükürme ya da ağız çalkalaması yapılmamasını istedi.

Kaynak: İHA
Yorumlar (0)
14
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Mart 2022
İmsak 05:43
Güneş 07:02
Öğle 12:58
İkindi 16:12
Akşam 18:45
Yatsı 19:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18
sanalbasin.com üyesidir