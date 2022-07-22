İL SAĞLIK MÜDÜRÜ OP.DR CEVİZ 2. BÖLGEDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MORAL VERDİ

Mersin İl Sağlık Müdürü Op.Dr.Emrah Ceviz , Kamu Hastaneleri Hizmet Başkanı Tunga Barçın ile birlikte Mersin'in Batısında bulunan İlçelede incelemelerde bulundu.

Mersin İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Emrah Ceviz , Anamur , Aydıncık , Bozyazı , Gülnar , Mut ve Silifke İlçelerinde Hastaneleri ziyaret ederek Yöneticilerden brifing aldı.Sağlık çalışanlarının sorunlarını dinledi , vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi için yapılan ve yapılması gereken konularda fikir alışverişinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Emrah Ceviz'in Kamu Hastaneleri Hizmet Başkanı Tunga Barçın ile birlikte ,Sağlık çalışanlarına moral motivasyon ve destek vermek üzre gerçekleşen ziyaretlerde , Sağlık çalışanlarının memnuniyeti dikkat çekti.

Sağlık çalışanlarına göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür eden Ceviz , her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduğunu ifade etti.

İl Müdürü Ceviz , İlçe Kaymakamlarını da ziyaret ederek İlçelere yapılması gereken ve yapımı süren yatırımlar ve Sağlıkta hizmet kalitesinin yükseltilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Mut İlçe ziyaretinde , Mut Devlet hastanesinin tefrişatına katkı sağlayan hayırsever İş Adamı Koral Parça'ya teşekkür ederek plaket verdi.