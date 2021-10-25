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HALK SAĞLIĞI EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinin “Halk Sağlığı Eğitimleri” devam ediyor.

SAĞLIK 25.10.2021, 09:46 25.10.2021, 10:13
HALK SAĞLIĞI EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinin “Halk Sağlığı Eğitimleri” devam ediyor. Tarsus’un dezavantajlı mahalleleri arasında yer alan Şahin Mahallesinde “Üst Solunum Yolu Hastalıkları” konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, verdiği birçok hizmetin yanı sıra halk sağlığı konusunda da eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu kez de Tarsus’un dezavantajlı mahalleleri arasında yer alan Şahin Mahallesinde “Üst Solunum Yolu Hastalıkları” konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde merkez Toroslar ilçesi Çopurlu Mahallesi ve Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesinde “Halk Sağlığı Eğitimleri” düzenlemişti. Şahin Mahallesinde gerçekleştirdikleri bilgilendirme toplantısında ise Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat Bakır ve Dr. Ufuk Bakmaz, doğru bilinen yanlışlar, hatalı antibiyotik kullanımı, ağız ve diş sağlığı, üst solunum yolu hastalıkları ve korona virüs salgını konularında aydınlatıcı bilgiler sundu. Katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı.

Tansiyon ve şeker ölçümü yapıldı

Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın’ın da katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Bilgilendirme toplantısı sonunda ise tüm katılımcıların tansiyon ve şeker ölçümleri yapıldı.

Tarsus Belediyesi Şahin Mahallesi Okuma Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının açılışında konuşan Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bakır, “Mahallelerde eğitimlerimize daha önce başladık. Sağ olsun muhtarımız da sizlerle bir araya gelmemizde bize vesile oldu” dedi.

“Çok güzel oldu, iyi ki geldim”

Şahin Mahallesi sakinlerinden Dilek Yıldırım, “Buraya gelen doktorlarımız bizlere bilgi verdiler, memnun kaldık. En fazla da antibiyotik yönünden çok bilgilendim, çünkü çocuklarım için gittiğim zaman antibiyotik direkt veriliyor. Ben de korkuyorum bunu kullanmakta. Çok güzel oldu bence, iyi ki geldim. Çok teşekkür ediyorum herkese” diye konuştu.

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