GÖREV ŞEHİDİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI FİDAN DİKME ETKİNLİĞİ İLE ANILIYOR

Mersin'de covid-19 ile mücadele ederken görev şehidi olan Hekimler , Fidan dikme etkinliği ile anılacak.

Covid-19 salgını süresince hayatını kaybedeb çalışanların ismlerinin ve anılarının yaşatılacağı fidan dikme etkinliği , 19 Mart 2022 Cumartesi günü Saat 13.00'de Silifke İlçesi Yeşilovacık Mahallesi Işıklı mevkiinde gerçekleşecek.