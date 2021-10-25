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GENÇ KIZILAY MERSİN ÜNİVERSİTESİ EKİBİNDEN ANLAMLI ETKİNLİK

Genç Kızılay Mersin Üniversitesi topluluğu pazar günü sahildeki sokak hayvanlarına mama dağıtarak besleme yaptı.

SAĞLIK 25.10.2021, 11:43 25.10.2021, 11:55
GENÇ KIZILAY MERSİN ÜNİVERSİTESİ EKİBİNDEN ANLAMLI ETKİNLİK

Genç Kızılay Mersin Üniversitesi topluluğu pazar günü sahildeki sokak hayvanlarına mama dağıtarak besleme yaptı.

Genç Kızılay Mersin Üniversitesi topluluğu çoğunluğu öğrenci olan üyeleriyle Galatasaray Meydanı ve civarında sokak hayvanlarına mama dağıttı. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte 15 kilo köpek maması 40 kişilik gönüllüler tarafından dağıtıldı. Pazar günü akşamüzeri yapılan etkinlikte onlarca sokak hayvanın karnı doyarken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Etkinlik hakkında konuşan Genç Kızılay Mersin Üniversitesi Başkanı Rifat Can Eroğlu, sokak hayvanlarını besledikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Katılımdan oldukça memnun olduğu belirten Başkan Eroğlu, önümüzdeki haftalarda da bu ve buna benzer etkinliklerin olacağını belirtti. Eroğlu, “Gönüllülerle birlikte sahilde küçük dostlarımızı beslemek istedik. Onlara bu konuda bir nebze olsa da yardımcı olmaya çalıştık. Şuan burada 40’a yakın gönüllümüz var. Bu gönüllülerimizle birlikte 15 kilo mamayı dağıtacağız. Önümüzdeki günlerde inşallah gönüllülerimizle birlikte bu ve benzeri etkinliklerimiz olacak” dedi.

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