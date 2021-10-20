DR. ŞİMŞEK: “ÇENE BOZUKLUKLARINDA ORTOGNATİK CERRAHİ OLUMLU SONUÇLAR VERİYOR”

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek, çene bozukluklarında ortognatik cerrahinin olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, “Ortognatik cerrahi, çene ve yüzdeki görünümü estetik ve fonksiyonel olarak tedavi eden cerrahi bir prosedürdür” dedi.

İdealdent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kurucu ortaklarından Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek, ortognatik cerrahinin önemi, rolü ve işlem sonrası yapılması gereken kuralları anlattı. Ortognatik cerrahiyi; ‘sağlıklı bir ağız yapısı ve ısırma işlemi için alt ve üst çene kemiklerine yapılacak müdahaleler ile alt-üst çene kemiklerinin ilerletilmesi ve geriletilmesi ameliyatları’ olarak tanımlayan Dr. Dt. Şimşek, “Çene cerrahisi ve ortodonti birimlerinin genel olarak ortak çalışmasını gerektiren bir tedavi protokolüdür. Bu cerrahi tedavi öncesinde ve sonrasında diş hekimliğinin ortodonti bölümünün de desteği ile dişlerin pozisyonları ayrı ayrı şekillendirilerek tedavi tamamlanmaktadır. Bu ameliyatlar estetik amaçlı değildir; ancak normale getirilen çeneler daha estetik görüntü kazandırabilir” dedi.

Ortognatik cerrahinin çene ve ısırma bozukluklarında önemli sonuçlar verdiğini söyleyen Dr. Dt. Şimşek, ”Ortognatik cerrahi, ortodontik tedavinin tek başına çene ve ısırma bozukluklarını düzeltemediği durumlarda ayrıca daha iyi sonuç elde etmek için gerekir. Çeneler yeni yerini aldıktan sonra ortodontistler ısırma ilişkisinin en iyi şeklini vermek için bir süre daha uygulamalarına devam edebili. Bu şekilde daha estetik ve fonksiyonel sonuçlar alınır” diye konuştu.

“Ameliyat sonrasında 5’inci günde genellikle hasta taburcu aşamasına gelir”

Ortognatik cerrahide ameliyat sonrası bakımı ve beslenme konusunda da bilgiler aktaran Şimşek, “İlk gece genellikle gıda verilmez, 4 saat sonra hastaya sadece su verilir. Genellikle ertesi gün berrak gıdalar ile beslenmeye başlanır. Doktorunuzun uygun görmesi ile birlikte ağız bakımı başlatılır, uygun zamanda dişlere lastik uygulaması ile çenelerin birbirini kapatması sağlanır. Çeneler lastikler ile birbirine kapatıldıktan sonra kemik kaynaşması için hastaya dişlerini oynatmaması, konuşmaması önerilir. Hastalara ağrı kesiciler ve enfeksiyon riskine karşın antibiyotikler uygulanır. Beslenme; ancak dişlerin arasındaki boşluklardan 10-14 gün sıvı şeklinde verilerek yapılır. Bu sürede ağız bakımına dikkat edilir. Operasyon sonrası ilk bir hafta sigara konusunda dikkatli olunmalıdır. Sigaranın yara iyileşme sürecine olumsuz etkisi olduğu unutulmamalıdır. Mutlak içilmemelidir. Ameliyat sonrasında 5’inci günde genellikle hasta taburcu aşamasına gelir. Hasta 20 gün kadar işten uzak kalır; ancak sonrasında günlük aktivitelerine dönebilir. 20’nci gün ve 1,5 ay kontrolleri yapılır” ifadelerini kullandı.

“Ameliyat sonrasında ihtiyaca göre estetik uygulamalar yapılabilir”

Ortognatik cerrahi ameliyatında olası komplikasyonlar sonrasında oluşabilecek durumlardan sonra yapılması gerekenleri de anlatan Dr. Dt. Şimşek, şunları söyledi:

“Bu ameliyatlardan sonra enfeksiyon oluşmaması için hastaya uygun antibiyotikler reçete edilir. Ortognatik cerrahi sonrasında çok nadiren sinir hasarlarına bağlı olarak alt dudakta ve çene bölgesinde hissizlik, dilde tat alma-hissetme kusuru, yüzde mimik kaslarında çalışma kusuru olabilir. Bu tür sinir yaralanmaları genellikle 6-12 ayda düzelebileceği gibi kalıcı da olabilir. Bazı hastalarda kırık yanlış ya da eksik iyileşebilir. Bu gibi durumlarda tekrar operasyon gerekebilir. Ortognatik cerrahi sonrasında çene eklemi sorunları iyileşebileceği gibi nadiren eklem daha sorunlu hale gelir. Bu durum önceden anlaşılamaz. Ortognatik cerrahi sonrasında bir süre normal beslenmedeki kısıtlamalar nedeniyle kilo kaybı sık görülür; ancak gıda takviyeleri ile bu önlenebilir. Ortognatik cerrahi tedavi başarıyla sonuçlandıktan sonra da bir müddet ortodontik tedaviye devam edilebilir. Ortognatik cerrahi işlemleri sonrasında yüz görünümüne yansımaları olacağından ihtiyaca ve hastanın talebine göre, ilave burun estetiği, dudak estetiği, genel olarak yüz estetiği uygulamaları açısından yeniden değerlendirilebilir. Ortognatik cerrahi özetlenecek olursa çene ve yüzdeki görünümü estetik ve fonksiyonel olarak tedavi eden cerrahi bir prosedürdür."