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DOÇ. DR. YAKAR: “MİDE BOTOKSU İLE FAZLA KİLOLARDAN KURTULMAK MÜMKÜN”

Mide botoksu işleminin son zamanlarda ameliyatsız yöntemlerden birisi olarak kilo fazlası ya da obezite sorunu yaşayan hastalarda ameliyat risklerini düşürmek için kullanıldığını belirten Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga Yakar, “Yapılan araştırmalarda mide botoks uygulaması ile açlık hissinin ana hormonu olan ghrelin salınımının baskılandığı ve tokluk hissinin uzadığı belirlendi” dedi.

SAĞLIK 03.11.2021, 12:49 03.11.2021, 13:08
DOÇ. DR. YAKAR: “MİDE BOTOKSU İLE FAZLA KİLOLARDAN KURTULMAK MÜMKÜN”

Mide botoksu işleminin son zamanlarda ameliyatsız yöntemlerden birisi olarak kilo fazlası ya da obezite sorunu yaşayan hastalarda ameliyat risklerini düşürmek için kullanıldığını belirten Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga Yakar, “Yapılan araştırmalarda mide botoks uygulaması ile açlık hissinin ana hormonu olan ghrelin salınımının baskılandığı ve tokluk hissinin uzadığı belirlendi” dedi.

Hareketsizlik ve fazla kalorili besinlerin aşırı tüketilmesi sonucu ortaya çıkan obezite, çağımızın en büyük sağlık problemlerinden biri olarak her geçen gün daha çok kişinin hayatını tehdit ediyor. Son yıllarda obezite tedavisinde diyet programlarına uymakta ve düzenli egzersiz yapmakta zorlanan kişiler için mide botoksu yöntemi de sıklıkla uygulanan tedavi seçenekleri arasında gelmeye başladı.

VM Medical Park Mersin Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Tolga Yakar, ameliyatsız ve ağrısız bir işlem olan mide botoksu ile ilgili açıklama yaptı. Yıllardır ciltte kırışıklıkların giderilmesi ve migren hastalığının tedavisinde kullanılan botoks işleminin ameliyatsız zayıflama yöntemlerden biri olarak özellikle kilo fazlası ya da obezite sorunu yaşayan birçok hastada ameliyat risklerini düşürmek için de kullanıldığını dile getiren Doç. Dr. Yakar, “Mide botoksu, bazı sindirim sistemi hastalıklarında yemek borusunda darlık ve midede boşaltım sorunu yaşayan hastalarda uzun zamandır uygulanmasına rağmen, en önemli kullanımlarından birinin de kilo verdirme olduğu çoğu kişi tarafından bilinmemektedir. Ancak kilo verme alanında diğer kilo verme tekniklerine göre basit bir prosedürdür. Ameliyatsız yapılır ve olumlu sonuçlar verir. Fazla kilolu veya obeziteden mustarip olanlar, özellikle ameliyatlardan korkan veya diyet uygulayan ve kilo veremeyen kişiler ya da kilo verip tekrar alanlar da mide botoksu yaptırabilir” diye konuştu.

“Tokluk hissini uzatıyor”

Mide ve beyin arasındaki geri bildirimi bloke etmek için mideye botoks uygulanmasının yeni bir teknik olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yakar, şu bilgileri paylaştı:

"Eski çalışmalarda araştırmacılar, mide kaslarını gevşeten botoksun midenin kendini boşaltma hızını yavaşlatacağı için insanların kilo vermesine yardımcı olacağını varsaymışlardı. Ancak yeni çalışmada farklı bir teori test ettiler. Bu testin konusu, botoksun beyin ve mide arasındaki açlık ve tokluk duygularını kontrol eden vagus sinirini engelleyip engelleyemeyeceğiydi. İlk olarak araştırmacılar, farelerde botoks ile vagus sinirini hedef alarak teorilerini test ettiler ve farelerin daha az yediğini ve kilo verdiklerini buldular. Bu, araştırmacıları insanlarda botoks ile vagus sinirini hedeflemeye yönlendirdi. Sonuçta mide botoksu uygulaması ile açlık hissinin ana hormonu olan ghrelin salınımının baskılandığı ve sonucunda tokluk hissinin uzadığı belirlendi."

“Genel anestezi uygulanmıyor. İşlem 15-20 dakika sürüyor”

Yakar, mide botoksu işleminin, enjeksiyon ile ağızdan endoskopi ile gerçekleştirilen tamamen ağrısız bir işlem olduğunu ve genel anestezi olmadan hafif sedasyon ile güvenli bir şekilde uygulandığını vurguladı. Doç. Dr. Yakar, uygulamanın obezite tedavisi için diğer prosedürlerde olduğu gibi cerrahi bir operasyon olarak kabul edilmediğini de kaydetti.

Mide botoksu işleminin en fazla 15-20 dakika sürdüğünü dile getiren Yakar, “Bu çerçevede hasta basit anestezi alır, endoskopi işlemi uygulanır ve sonra mide duvarına ve özellikle besinleri sindiren bölgeye botoks enjekte edilerek mide botoksu işlemi güvenli bir şekilde gerçekleştirilir. Mide botoksunun etkisi ancak bir hafta sonra ortaya çıkar. Hastanın iştahı azalır ve artık kendini aç hissetmez” ifadelerini kullandı.

“Tekrar kilo almamak için sağlıklı beslenmek ve sağlıklı yaşamaya alışmak gerekir”

Mide botoksunun başarılı olabilmesi için beslenme kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizen Yakar, “Mide botoksu, midenin kasılmasını sağlayan duvarın kasılmasını önlediği için gıdalar midede uzun süre kalabiliyor. Normalde karbonhidratlar 2-3 saatte ya da 4 saatte, proteinlerle birlikte alındığında ise 4-4,5 saatte boşalabilirken; bu uygulamadan sonra mide boşalma süresi 8-12 saate kadar çıkabiliyor. İlk haftada sıvı ve yarı katı gıdalar ile sonraki takipleri bu konuda uzmanlaşmış profesyonel beslenme ve diyetetik uzmanlarının yapması gerekiyor. Mide botoksu kalıcı bir işlem değildir ve sonuçlar 6 ay sonra kaybolmaya başlar. Bu nedenle botoks etkisi ortadan kalktıktan sonra tekrar kilo almamak için sağlıklı beslenmek ve sağlıklı yaşamaya alışmak gerekir” dedi.

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