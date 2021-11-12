DİYABET EKİBİ SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Mersin Toros Devlet Hastanesi diyabet ekibi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde farkındalık yaratmak için mavi halka amblemi altında vatandaşı bilgilendirdi.

Mersin Toros Devlet Hastanesi diyabet ekibİ, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle mavi halka amblemi altında vatandaşlara bilgilendirme broşürleri, kolonya dağıtımıyla hem diyabet hem de Covid nedeniyle el hijyenine dikkat çekmek amacıyla kolonya dağıtımında bulundu.

Mersin Toros Devlet Hastanesi diyabet ekibi yetkililerin yaptığı açıkmaya göre, "14 Kasım Dünya diyabet günü her yıl dünyada 160’tan fazla ülkede ve 1 milyonun üzerinde insana ulaşan dünyanın en büyük farkındalık kampanyasıdır. Bizlerde halkı, çalışanları ve diyabetli bireyleri bilgilendirmek, hastalığı ölçmek ve ötelemek amacı ile her yıl çeşitli etkinlikler düzenlemekdeyiz. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde diyabet ve Covid_19 hastalığında hemşirelik bakımı yönetimi konusunda çalışanlarımıza eğitimler düzenlendi. Kontrollü yaşam mesajı videomuzda, hastalığa yönelik mesajlı video çekimleri yaparak farkındalık yarattık. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü mavi halka amblemi altında vatandaşlarımıza bilgilendirme broşürleri kolonya dağıtımıyla hem diyabet hem de Covid nedeniyle el hijyenine dikkat çekmek amacıyla kolonya dağıtımında bulunduk. Ekip olarak Endokrin, Dahiliye polikinliklerine başvuran diyabet tanısı alan bireyler tedavi planlamasından sonra diyabet eğitimi için diyabet eğitim hemşireliğine yönlendirilmektedir. Diyabetle ilgili insülin, eğitimi ayak bakım, öz bakım ve kendi yaşam kontrolüne yönelik tüm eğitimler verilmekte, daha sonra tedavinin temellerinden biri olan beslenme eğitimi için diyetisyen birimine yönlendirilmektedir. Sağlıklı yaşam için sizin için buradayız" dedi.