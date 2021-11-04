BİONTECH AŞISINDA 3. DOZ BAŞLADI

İki doz BioNTech aşısı yaptıranlara hatırlatma dozunun yapılmasına bugünden itibaren başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ikinci dozun üzerinden 6 ay süre geçen riskli gruplara 3. doz BioNTech aşısının yapılacağını açıkladı. Açıklamanın ardından sistemlerine tanımlanan vatandaşlar randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mRNA hatırlatma aşısını olan Ahmet Uzun, herkesi aşıya davet etti. Uzun, “Hatırlatma dozu sayesinde kendimi daha güvende hissediyorum. Aşı olmayanlar da mutlaka aşılarını olsunlar. Kendi sağlıkları için, etrafındaki insanlar için aşılarını olsunlar. Ben şimdi etrafıma, torunlarıma ve çocuklarıma karşı kendimi daha güvende hissediyorum” dedi.