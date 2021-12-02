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BAŞKAN ÖZER: "ÇALIŞIRKEN EKİPSEK, PAYLAŞIRKEN DE EKİPÇE OLMALIYIZ"
Doktorlara maaş artışlarına ilişkin düzenleme Meclis'te siyasi partilerin ortak önergesi ile kabul edilmesi üzerine sağlık çalışanları arasında ayrım yapıldığına değinen Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer, "Sağlık çalışanları arasındaki ayrımı asla kabul etmiyoruz ! Bu yanlış ivedilikle düzeltilmelidir" dedi.
SAĞLIK 02.12.2021, 10:04 02.12.2021, 10:08
Doktorlara maaş artışlarına ilişkin düzenleme Meclis'te siyasi partilerin ortak önergesi ile kabul edilmesi üzerine sağlık çalışanları arasında ayrım yapıldığına değinen Sağlık-Sen Mersin İl Başkanı Hasan Özer, "Sağlık çalışanları arasındaki ayrımı asla kabul etmiyoruz ! Bu yanlış ivedilikle düzeltilmelidir" dedi.
Doktorlara maaş artışlarına ilişkin düzenleme Meclis'te siyasi partilerin ortak önergesi ile kabul edildi.Bu kapsamda, pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira zam uygulanacağı söylendikten sonra açıklama yapan Başkan Hasan Özer, "Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, Sağlık bir ekip işidir. Tüm sağlık çalışanlarımız bu ekibin parçasıdır, ayrıştırmayın. İş barışını bozmayın. Pandeminin yükü omuzlarında olan sağlık çalışanlarımızı ötekileştirmeyin. Sağlık çalışanlarımız asil davranıp, hekimlerin alacaği ek ödemeye itiraz etmiyor, adalet olmamasına, ayrıştırmaya, sağlıkçıların tamamının almamasına itiraz ediyor. Çalışırken ekipsek, paylaşırken de ekipçe olmalıyız" dedi
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