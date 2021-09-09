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AŞI MİKTARI 100 MİLYON DOZU GEÇTİ !
Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 100 milyon dozu geçti.
SAĞLIK 09.09.2021, 14:17
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