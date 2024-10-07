Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile birlikte Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürümüz Dr. Cihan Tekin, geçtiğimiz günlerde 81 ilin İl Sağlık Müdürleri ile toplantı yapan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun tüm sağlık çalışanlarımıza selamlarını iletti.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız’dan yürütülen hizmetlerle ilgili bilgi aldı. Hekimler ve sağlık çalışanları ile bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyen Tekin, tedavi alan hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, almış oldukları sağlık hizmetleri hakkında görüş ve önerilerini dinledi.