Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin Sporda Etkinlik Yönetimi dersinde “Derin Bir Nefes Al” teması ile düzenlediği “Yoga Seansı” etkinliğinde ortaöğretim düzeyinde kitap bağışı da gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin Sporda Etkinlik Yönetimi dersinde “Derin Bir Nefes Al” teması ile düzenlediği “Yoga Seansı” etkinliğinde ortaöğretim düzeyinde kitap bağışı da gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlik, Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mensur Pehlivan koordinatörlüğünde, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetli misafirlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Sağlıklı yaşam için farkındalık oluşturmak, kişileri spor ve hareketli bir yaşama davet etmek amacını da taşıyan etkinlikte bağışlanan kitaplar, Düzce Üniversitesi adına köy okullarına dağıtılacak.