Kamu sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda faaliyet gösteren 19 sendika ve 2 aile hekimliği federasyonu, yaptıkları toplantıda Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu kurma kararı aldı.

Ankara’da düzenlenen toplantıda, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının özlük ve mali haklarına erişmesinde platformun önemli olacağına dikkat çekildi. Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) kurucu üyesi Salih Yılmazgil, "Bu birliktelik çok önemli, çünkü sağlık sektöründeki sorunların bir anda çözülmesi beklenmese de bir araya geldiğimizde sürecin çok daha hızlı işleyeceğini tahmin ediyorum. Sahadan gelen ’Neden birlik olmuyorsunuz?’ tarzında serzenişlere de güzel bir cevap verdiğimizi düşünüyorum. Artık sahadaki üyelerimizin mazereti kalmadı. Biz bir araya geldiysek, onlar da haklarını almak istiyorlarsa, bizim alacağımız ortak kararlara da destek vermeleri gerekir. Bu anlamda sahanın desteği çok önemlidir. Bunun yanında birbirimizin hassasiyetlerini dikkate alarak, tahammül sınırları içerisinde kaldığımız sürece bu birlikteliğimizin uzun yıllar süreceğini öngörüyorum" dedi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda sendikaların birlikte hareket etmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.