esaslı koruge boruyla parsel bağlantısı ve 1019 metre içme suyu deplase hattı yapılması

kanalizasyon hattı deplasesi, 525 metre koruge boru ile ızgara bağlantısı, 240 metre HDPE

betonarme boruyla yağmursuyu hattı, 1731 metre çeşitli çaplarda HDPE esaslı koruge boru ile

MESKİ’nin sözleşme bedeli 11 milyon 65 bin lira olan yapım işi kapsamında; 2 bin 91 metre

sunulacak. MESKİ’nin kapsamlı çalışmalarıyla eskiyen kanalizasyon hatları da yenilenecek.

hatlarının yenilenmesi sayesinde ise kayıp-kaçak oranları düşürülerek, su tasarrufuna katkı

yaşanıyordu. Bunun üzerine kısa sürede çalışmalarını başlatan MESKİ, yoğun yağışlarda

Toroslar İlçesi’nde bulunan Sağlık ve Osmaniye Mahallelerinde yağmursuyu drenaj problemi

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