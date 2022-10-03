Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Toroslar İlçesi’ne bağlı Sağlık ve Osmaniye Mahalleleri yağmursuyu hattı ile içme suyu ve kanalizasyon deplase hattı yapım işine başladı.
Toroslar İlçesi’nde bulunan Sağlık ve Osmaniye Mahallelerinde yağmursuyu drenaj problemi
yaşanıyordu. Bunun üzerine kısa sürede çalışmalarını başlatan MESKİ, yoğun yağışlarda
yaşanabilecek olası su taşkınlarının önüne geçecek. Ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu
hatlarının yenilenmesi sayesinde ise kayıp-kaçak oranları düşürülerek, su tasarrufuna katkı
sunulacak. MESKİ’nin kapsamlı çalışmalarıyla eskiyen kanalizasyon hatları da yenilenecek.
MESKİ’nin sözleşme bedeli 11 milyon 65 bin lira olan yapım işi kapsamında; 2 bin 91 metre
betonarme boruyla yağmursuyu hattı, 1731 metre çeşitli çaplarda HDPE esaslı koruge boru ile
kanalizasyon hattı deplasesi, 525 metre koruge boru ile ızgara bağlantısı, 240 metre HDPE
esaslı koruge boruyla parsel bağlantısı ve 1019 metre içme suyu deplase hattı yapılması
planlanıyor.
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