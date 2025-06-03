DÜZCE (İHA) – Düzce’de sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına götürmeye devam eden İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri son olarak Cumayeri’nde vatandaşlar ile buluştu.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri il genelinde vatandaşların ayağına sağlık hizmetini getirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Cumayeri Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri ilçe genelinde çeşitli noktalarda stant açarak vatandaşlara sağlık konularında bilgilendirmelerde bulundu. Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı boy kilo ölçümlerini de yapan ekipler beden kitle endeksi hesaplamalarını da yaparak vatandaşlara sağlıklı yaşam konularında da bilgilendirmelerde bulundu.