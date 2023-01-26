İstanbul, Türkiye’deki sağlık sektörünün, sağlık turizmindeki payını artırmak amacıyla Şubat ayında düzenlenecek önemli bir fuara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığının desteğiyle, Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) tarafından organize edilen fuara, Arap ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri büyük ilgi gösteriyor.

İstanbul, Türkiye’deki sağlık sektörünün, sağlık turizmindeki payını artırmak amacıyla Şubat ayında düzenlenecek önemli bir fuara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığının desteğiyle, Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) tarafından organize edilen fuara, Arap ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri büyük ilgi gösteriyor.

Son yıllarda büyük ilgi gören sağlık turizmine yönelik düzenlenecek olan “1. Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı” 22-23 Şubat 2023 tarihleri arasında İstanbul’da açılacak. TÜRAP tarafından organize edilen ve Ticaret Bakanlığı desteği, Demir Sağlık ve Hayat Sigorta sponsorluğunda düzenlenecek olan fuara, Türkiye’deki birçok hastane ile medikal firmaların temsilcilerinin yanı sıra 22 Arap ülkesi ve 5 Türki Cumhuriyetinden sağlık sektörünün öncüleri katılacak.

Türk-Arap ülkeleri arasında işbirliğine öncülük eden isimlerden biri olan ve fuarın mimarı TÜRAP Yönetim Kurulu Başkanı Sabuhi Attar, Türkiye’nin sağlık turizmi alanında, Arap coğrafyasındaki marka ve bilinirlilik imajına katkı sağlamak istediklerini söyledi. Uzun yıllardır Türk-Arap ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri arasında önemli zirvelere imza attıklarına vurgu yapan Attar, "Türkiye sağlık sektöründe fark oluşturuyor. Bacasız bir sanayi diyebiliriz. Çünkü ithalata dayalı bir öğreti değil. Türkiye, sağlık turizminde çok başarılı. Çok iyi hastanelerimiz var" diye konuştu.

"Araplar ABD’ye değil Türkiye’ye gelecek"

Sağlık turizmi sektörü açısından Türkiye’ye tedavi amaçlı ziyaretçilerin en çok geldiği bölgelerin, Arap coğrafyası ile Orta Asya Türk coğrafyası olduğunu belirten Attar, şunları kaydetti:

“Zengin Arap turistler, Türkiye’deki sağlık sektörünü yeteri kadar tanımıyor. Arap ülkelerindeki zengin turistler para harcamak için İngiltere’ye, Almanya’ya ve ABD’ye gidiyor. Biz zengin Arapların, sağlık hizmeti alması için Türkiye’yi tercih etmelerine öncülük edeceğiz. Bu sektör büyük bir sektör. Türkiye’nin en büyük hastaneleri katılacak. Medikal firmalar var. Arap ülkelerinden Türkiye’ye çok ilgi var. Mide ameliyatı, saç ekimi, estetik gibi alanlarda çok büyük ilgi gösteriliyor. Arap ülkelerinde yeteri kadar Türk sağlık sektörünün tanıtımı yapılmıyor. Bu tanıtımı daha iyi bir şekilde yapmalıyız. Çok önemli hocalarımız var. Çok büyük markalarımız var. Sağlık turizmini, çok iyi bir noktaya taşıyabiliriz. Güçlü tanıtım yapar, markamızı ortaya koyarsak, sağlık turizminden büyük kazanç sağlarız ve Arap coğrafyasındaki ülkeler ile Orta Asya’daki turistleri Türkiye’ye çekebiliriz.”

Arap turistlerin Türkiye’deki harcamalarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Attar, "Sağlık turizminde Türkiye’ye gelen Arap turistlerin harcaması geçen yıl yaklaşık 1 milyar dolardı. Kişi başı bin dolar civarında bir harcama söz konusu. Bu rakamları arttırmak için çalışıyoruz. Kişi başı harcamayı en az 2 bin dolara çıkarmamız lazım. 2023 yılında sağlık turizminin, 2 milyon turiste hizmet etmesini hedefliyoruz. Tüm bu fuar çalışmalarımız, bu hedefleri gerçekleştirmek için" dedi.